Sergen Yalçın biletini kesti! Brezilya basını duyurdu: Fenerbahçe Paulista için devrede...

Beşiktaş’ın tecrübeli stoperi Gabriel Paulista için Brezilya basınından çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. Paulista ile yollarını ayırmak isteyen Beşiktaş’a ezeli rakibi Fenerbahçe’de talep geldiği belirtildi. İşte detaylar…

Burak Kavuncu
Gabriel Paulista

Gabriel Paulista

BRE Brezilya
Yaş: 35 / Pozisyon Defans
Oynadığı Takım: Beşiktaş
Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş’ta tecrübeli stoper Gabriel Paulista ile yollar ayrılmak istenirken, Brezilyalı isme ezeli rakibi Fenerbahçe’den teklif geldiği iddia edildi.

BREZİLYA BASINI DUYURDU!

ESPN Brezilya'nın haberine göre; ‘‘Corinthians ve Fenerbahçe, Beşiktaşlı stoper Gabriel Paulista ile ilgileniyor. 34 yaşındaki stoper, daha fazla süre almak istiyor ve Türk kulübünden ayrılabilir.’’ denildi.

TRANSFER YASAĞI SÖZ KONUSU

Ayrıca haberin detaylarında Brezilya ekibi Corinthians'ın transfer yasağının bulunduğu ve cezanın kaldırılması halinde siyah beyazlı ekiple temasların başlayacağı iddia edildi. 2027 yılına kadar Beşiktaş ile sözleşmesi bulunan Brezilyalı stoperin takımdan ayrılmaya sıcak baktığı da gelen bilgiler arasında.

PERFORMANSI

Geçtiğimiz sezon İspanyol devi Atletico Madrid'den bedelsiz olarak transfer edilen tecrübeli oyuncu Gabriel Paulista, siyah beyazlılarla 36 maça çıkarken 1 gol atıp 3 de asist yaptı.

