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Sergen Yalçın: Bizim için moral oldu

25.10.2021 22:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Galatasaray maçı sonrası konuştu.

Sergen Yalçın: Bizim için moral oldu

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Galatasaray galibiyetinin ardından açıklamalarda bulundu.

İŞTE SERGEN YALÇIN'IN AÇIKLAMALARI

Kazandığımız için mutluyuz. Taraftar takıma destek verdi, onlara teşekkür. Oyuncuların mücadelesiyle kazandık. Derbiler her zaman önemli, kazanmak da önemli. Bugün bizim için moral oldu. Oyunculara güven tazeleme gibi oldu.

Bence çok güzel bir müsabaka oldu. Galatasaray'ı da tebrik ediyorum. Dostça, centilmence, dürüstçe bir maç oldu. Penaltı gol olsa berabere biterdi. İki taraf oyuncularına da teşekkür ediyorum. İzleyicilere mücadele gücü yüksek bir maç izlettiler.

Oyun bizim kontrolümüzdeydi son 10 dakikaya kadar. Son 10 dakikada baskı yemek normal. Baskıdan çıkmayı bildik. Avrupa'da zor maçlar oynuyor iki taraf da. Yorgunluk normal.

Oyunsal anlamda güçlüydük. Larin'in performansı geçen seneyi hatırlatır nitelikteydi. O da güçlü şekilde aramıza döndü.

"ANLAYIŞ BEKLİYORUZ"

Uzun bir maraton oynuyoruz. 1 maçta 3 puan sonucu etkilemiyor. Ligin tamamında iyi gidersek final bölümünü görürüz. En büyük hedefimiz bu. Başlangıcımız çok iyi olmadı. Şampiyonlar Ligi bizi yordu, sakatlıklar oldu. Kaybedilen maçlarla hem takımın hem taraftarın morali bozuldu. Taraftar merak etmesin. Oyuncular, taraftardan daha çok üzülüyor. Daha çok moralleri bozuluyor. Ancak, lig farklı kulvar Şampiyonlar Ligi farklı kulvar. Şampiyonlar Ligi çok zorlu bir kulvar. Kazanabilir miydik, kazanabilirdik. Lig, oranın bayağı bir aşağısında. Yüzde 50 daha aşağıda. Buraları ayıralım lütfen. Oyuncular çok fazla maç oynuyor. Daha çok erken. İlk çeyrek bitti. Erken karar vermemek lazım. Sabırlı olmak lazım. Uzun maratonda kaliteli, karakterli oyuncularımız var. İyi çalışıyor, iyi hazırlanıyorlar. Bazen sonuçlar gelmeyebilir. Oynanan bir oyun var ve bazen kazanamayabilirsin. Oyunun doğasında bu var, ekstrem bir durum değil. Bazen performanslar iner, bazen çıkar. Herkesin başına gelen şeyler var. Kaosa gerek yok. Sadece başarıya endeksli bir camia olmamalıyız. Bu işin birçok boyutu var. Biz kazanmak için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Lütfen sabırlı olalım. Oyunculara ve taraftarlara her zaman ihtiyacımız var. Birlikte olmamız lazım. Taraftarlar, her zaman bugünkü yanımızda olsun. Bunu özellikle rica ediyorum. Çok ağır performanslar gösteriyorlar, 3 günde 1 maç oynuyorlar. Kolay değil zor. Anlayış bekliyoruz.

Statik santrfor değil. Fizik gücüne sahip olduğu için golleri atıyor. Larin fizik gücü iyiyse ve hazırsa her maçta gol atma ihtimali var. Hem hızlı, hem fizik gücü yüksek. Kenar oyuncusunda istediğin her şey var. Yeter ki fizik olarak hazır olsun. Bugün bizi çok memnun etti. Çok istekli, arzulu, mücadele eden, isteyen, kovalayan bir oyuncuydu.

Larin'in arkasında Umut da çok iyi oynadı. İlk defa oynadı ligde. Önemli olan mücadelesi. Asisti önemli değil ama Larin ve Umut bugün çok göze battılar.

Altyapıdan gelen oyuncularımıza fazlaca inanıyoruz. Bunların başında Ersin ve Rıdvan var. Serdar da yavaş yavaş bu seviyeye doğru çıkıyor. Yakın zamanda Serdar da görev alacak. 3'ü önemli. Arkadan gelenler de var. Yavaş yavaş herkesi yukarı almak istiyoruz. Yetenekli oyuncular var. Sabırlı olmalıyız. Hiçbir şey bir anda olmuyor. Lütfen sabırlı olalım.

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Sergen Yalçın Beşiktaş Futbol Kulübü
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