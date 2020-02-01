Sergen Yalçın: Çok şaşırdım, beni heyecanlandırdı!

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, ilk maçında deplasmanda Çaykur Rizespor'u 2-1 mağlup ettikleri maçın ardından konuştu.
İşte Sergen Yalçın'ın açıklamaları;
Çok kritik bir galibiyet aldıklarını kaydeden Sergen Yalçın, "Bulunduğumuz şartlar dolayısıyla zor bir müsabaka oynadık. Çok zorlu bir müsabakaydı. Bugün en önemli şey kazanmak. Bir geri dönüş olacaksa, bir şeyler değişecekse mutlaka kazanmalıydık. Oyuncuların güveninin gelmesi, camianın birleşmesi, onların güvenini sağlamak, biz bir şeyler olacaksak, taraftarların güvenini arkamıza almalıyız. Taraftarsız Beşiktaş olmaz. Kazandığımız için mutluyuz, biraz normale döndük. 45 dakika müthiş oynadık, 3 gün içinde mantaliteyi aşılamaya çalıştık, Beşiktaş'ın nasıl oynaması gerektiğini anlatmaya çalıştık ve ilk yarı kontrol bizdeydi. Bugün itibariyle çok mutluyuz, artık gelecek haftaya bakacağız" ifadelerini kullandı.
Taraftarın ilgisine şaşırdığını belirten teknik adam, "İmza töreninde de inanılmaz ilgi vardı, gerçekten ben de çok şaşırdım. taraftarın bu kadar büyük sevgisinin olması beni çok heyecanlandırıyor. Ben çok maç oynadım ama hiçbir maçta heyecanlanmadım. Başkana da söyledim, futbolcu olmak daha kolay, çıkıp işini yapıyorsun, sorumluluk yok. Ben ve arkadaşlarımın sorumluluğu alacak gücü var, kimsenin şüphesi olmasın. Bugünkü galibiyet biraz olsun oyuncularımızı biraz rahatlattı, haftaya da oyuncularımız ile taraftar birleştiğinde iyi sonuçlar gelir" dedi.
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