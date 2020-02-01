SPOR
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Beşiktaş
  4. Sergen Yalçın: Çok şaşırdım, beni heyecanlandırdı!

Sergen Yalçın: Çok şaşırdım, beni heyecanlandırdı!

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 01.02.2020 19:35 | Son Güncelleme

Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Sergen Yalçın, Süper Lig'in 20. haftasında oynadıkları Çaykur Rizespor maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Sergen Yalçın: Çok şaşırdım, beni heyecanlandırdı!

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, ilk maçında deplasmanda Çaykur Rizespor'u 2-1 mağlup ettikleri maçın ardından konuştu.

İşte Sergen Yalçın'ın açıklamaları;

Çok kritik bir galibiyet aldıklarını kaydeden Sergen Yalçın, "Bulunduğumuz şartlar dolayısıyla zor bir müsabaka oynadık. Çok zorlu bir müsabakaydı. Bugün en önemli şey kazanmak. Bir geri dönüş olacaksa, bir şeyler değişecekse mutlaka kazanmalıydık. Oyuncuların güveninin gelmesi, camianın birleşmesi, onların güvenini sağlamak, biz bir şeyler olacaksak, taraftarların güvenini arkamıza almalıyız. Taraftarsız Beşiktaş olmaz. Kazandığımız için mutluyuz, biraz normale döndük. 45 dakika müthiş oynadık, 3 gün içinde mantaliteyi aşılamaya çalıştık, Beşiktaş'ın nasıl oynaması gerektiğini anlatmaya çalıştık ve ilk yarı kontrol bizdeydi. Bugün itibariyle çok mutluyuz, artık gelecek haftaya bakacağız" ifadelerini kullandı.

"BEN VE ARKADAŞLARIMIN GÜCÜ VAR"

Taraftarın ilgisine şaşırdığını belirten teknik adam, "İmza töreninde de inanılmaz ilgi vardı, gerçekten ben de çok şaşırdım. taraftarın bu kadar büyük sevgisinin olması beni çok heyecanlandırıyor. Ben çok maç oynadım ama hiçbir maçta heyecanlanmadım. Başkana da söyledim, futbolcu olmak daha kolay, çıkıp işini yapıyorsun, sorumluluk yok. Ben ve arkadaşlarımın sorumluluğu alacak gücü var, kimsenin şüphesi olmasın. Bugünkü galibiyet biraz olsun oyuncularımızı biraz rahatlattı, haftaya da oyuncularımız ile taraftar birleştiğinde iyi sonuçlar gelir" dedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
En güzel Beşiktaş marşlarının sözleriEn güzel Beşiktaş marşlarının sözleri
PARTNERAilesi uyardı: Biraz yavaşla!Ailesi uyardı: Biraz yavaşla!
Beşiktaş'ın yeni transferi İstanbul'daBeşiktaş'ın yeni transferi İstanbul'da
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Beşiktaş sergen yalçın açıklama mac sonu

En Çok Okunan Haberler

Çıplak fotoğrafları sızdırıldı! Açıklama yaptı

Çıplak fotoğrafları sızdırıldı! Açıklama yaptı

Hadise göğüs dekolteli paylaşımlarıyla sosyal medyayı salladı

Hadise göğüs dekolteli paylaşımlarıyla sosyal medyayı salladı

Arda Turan için flaş iddia

Arda Turan için flaş iddia

Çaykur Rizespor'un konuğu Beşiktaş

Çaykur Rizespor'un konuğu Beşiktaş

Sergenli ilk maçında Beşiktaş kazandı

Sergenli ilk maçında Beşiktaş kazandı

Shane Larkin, artık '12 Dev Adam'

Shane Larkin, artık '12 Dev Adam'

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Avcı'nın oğlundan olay paylaşım

Avcı'nın oğlundan olay paylaşım

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Erzurumspor çeyrek finalde!

Erzurumspor çeyrek finalde!

Beşiktaş'tan flaş Arda Turan açıklaması

Beşiktaş'tan flaş Arda Turan açıklaması

Okuyucu Yorumları 1 yorum
umar aminu atsaydı o golü görürdüm seni
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Sergen Yalçın: Çok şaşırdım, beni heyecanlandırdı!

Sergen Yalçın: Çok şaşırdım, beni heyecanlandırdı!

ÖZET | Çaykur Rizespor - Beşiktaş maç sonucu: 1-2

Sergenli ilk maçında Beşiktaş kazandı

Beşiktaş, Kevin-Prince Boateng transferini resmen açıkladı

Beşiktaş transferi resmen duyurdu

Kevin-Prince Boateng, İstanbul'a geldi

Beşiktaş'ın yeni transferi İstanbul'da

Beşiktaş Ajdin Hasic'i Ümraniyespor'a kiraladı

Beşiktaş'ta bir ayrılık daha!

Beşiktaş'ta Kevin Prince Boateng iddiası

Beşiktaş'tan son dakika transferi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.