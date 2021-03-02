Sergen Yalçın'dan Aboubakar açıklaması!

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Yeni Malatyaspor'u deplasmanda 1-0 yendikleri maçın ardından konuştu.

3 puanın önemine dikkat çeken Yalçın, "Zor bir oyun oldu. Malatyaspor da çok mücadele etti. Kazanmak, çok önemli. 1-0, 3 puan bizim için yeterli. İyi mücadele ettik. Kolay değil. Oyuncular yoruluyor. Kazanmak önemliydi. Birçok pozisyon yakaladık. Konsantre olsak farklı olabilirdi ama 1-0'lık skor bugün için yeterli." dedi.

Aboubakar'ın kenara gelirken gösterdiği tepki sorulunca da genç hoca, "Bazen oyuncular sadece bireysel düşündükleri için bazı tepkiler verebiliyorlar. Rachid'i geçen bir çıkardım, tepki gösterdi. Oynamak istiyor, çıkmak istemiyor ama bizim de düşünmemiz gereken 30 tane oyuncu var. Bireysel olarak oyuncuların keyfi isteklerine göre takım yapamayız, kadro çıkartamayız. Biz takımı, oyunu düşünmek zorundayız. Gidişata göre kim bize fayda sağlayacaksa ona göre yaparız. Başlayan, bitiren bir 11. Rachid başka, Gökhan başka bir oyuncu. Larin başka, N'Koudou başka oyuncu. Bireysel oyunculardan bahsediyorum. Gökhan ve N'Koudou ile karşı kaleye daha hızlı gidebilen bir takım. Gökhan girip son bölümde iyi oynadı. Oyuncular tepkiler veriyor, anlayabiliyoruz. Aşırı olmadığı sürece bizim için bir problem teşkil etmez." cevabını verdi.

