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Sergen Yalçın'dan flaş şampiyonluk açıklaması!

20.04.2021 21:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, 0-0 biten Sivasspor maçı sonrası iddialı konuştu, "Kimse fazla heveslenmesin. Şampiyonluk yarışının en büyük adayı biziz" dedi.

Sergen Yalçın'dan flaş şampiyonluk açıklaması!

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Sivasspor ile berabere kaldıkları maçın ardından şampiyonluk yarışıyla ilgili flaş açıklamalar yaptı.
Beraberliği değerlendiren Sergen Yalçın "Puan kayıpları olabilir. Sivasspor zor bir deplasman. Burada beraberlik planlarımız içinde vardı. Bu beraberlik önemli değil, geçen hafta kazanmamız gereken maçta puan kaybettik. Aboubakar'ı kaybettik. Larin'i keyfime çıkarmadım. Sakatlandı. Eleştiriler saçma oluyor." dedi.

"EN İYİSİ FIRAT AYDINUS'TU"

Maçın hakemi Fırat Aydınus'u öven Sergen Yalçın: "Sahanın en iyisi Fırat Aydınus'tu. Müthiş bir maç yönetti." diye konuştu.

"BAZI OYUNCULARIMIZ..."

Bazı oyuncularını beğenmediğini söyleyen Sergen Yalçın "Bize maç kazandırmasını beklediğimiz oyuncularımız bugün üretmekte çok geride kaldılar. Rakibimiz de maçın büyük bölümünde iyi savunma yaptı. Zevksiz bir maçtı, 0-0 normal skordu. En iyi Fırat Aydınus'tu." açıklamasını yaptı.

ŞAMPİYONLUK AÇIKLAMASI

Sakatlıklar ve şampiyonluk yarışının sorulması üzerine Sergen Yalçın "Kimse şampiyonluk yarışından vazgeçtiğimizi düşünmesin. Kim varsa onunla çıkarız. Kimse fazla heveslenmesin. Şampiyonluk yarışının en büyük adayı biziz. Diğerleri 2., 3. olur." dedi.


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Sergen Yalçın Beşiktaş Futbol Kulübü
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Okuyucu Yorumları 11 yorum
Şampiyon Fenerbahçe !!!
hani rıza yatardı BEŞİKTAŞa rıza ve sergen BEŞİKTAŞçocugudur haysıyetlıdır aykut denen sahtekar gıbı fener macında cezası olmayan sakat olmayan forvetını trubıne yollamaz işte fenere gol atar korkusuyla dembabayı oturttu haysıyetsz ama kımse heveslenmesın ALLAHın adaletı yıne konusur BEŞİKTAŞım işi bitirir
2 haftadır bjk da düşüş var sergen bence sen heveslenme fırat yedi penaltıyı yemese puan alamıcaktın

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