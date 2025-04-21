Sergen Yalçın'dan Galatasaray'a yılın müjdesi! O telefon görüşmesini açıkladı...

Ünlü yorumcu Sergen Yalçın Fenerbahçe'nin Kayserispor ile 3-3 berabere kaldığı mücadelenin ardından değerlendirmelerde bulunurken bu sonuç sonrası şampiyonluk şansı ciddi oranda yükselen Galatasaray'a müjdeli bir haber verdi.

Fenerbahçe'nin bu şekilde devam etmesi halinde Galatasaray'ın gelecek sezon da şampiyon olacağını ifade eden Sergen Yalçın, Victor Osimhen için çok konuşulacak bir bilgiyi izleyicilerle paylaştı.

Victor Osimhen için dün Galatasaray Sportif A.Ş. Başkan Vekili Abdullah Kavukcu ile konuştuğunu ifade eden Sergen Yalçın şöyle konuştu:

"OSIMHEN'İ ALACAĞIZ DİYORLAR"

"Alacağız diyorlar. Dün konuştuk Abdullah Kavukcu ile ne diyor, alacağız diyor. Parayı verip alacağız diyor. Osimhen'i de alıyorlarsa seneye Icardi de gelecek. Galatasaray'ın kadrosu zaten var ki. 2-3 tane transfer yaptıkları zaman zaten beton gibi kadrosu olacak."

İKİ TAKIMI KIYASLADI

Galatasaray ve Fenerbahçe'nin kadrosunu kıyaslayan Sergen Yalçın, "Galatasaray'da arkayı Davinson toparlıyor. Fenerbahçe'de var mı böyle bir oyuncu? Skriniar biraz. Orta sahayı Torreira toparlıyor Galatasaray'da. Fenerbahçe'de var mı? Fred öyle bir savunmacı değil. Yanında Szymanski oynuyor o da savunmacı değil. Talisca da değil. Forvete bakıyorsun Osimhen. Var mı Fenerbahçe'nin öyle bir santrforu?" şeklinde konuştu.