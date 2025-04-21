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Sergen Yalçın'dan Galatasaray'a yılın müjdesi! O telefon görüşmesini açıkladı...

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
21.04.2025 11:10
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Fenerbahçe'nin Kayserispor ile 3-3 berabere kalmasının yankıları sürerken en yakın takipçisinin yaşadığı bu puan kaybı sonrası şampiyonluk şansı ciddi oranda yükselen Galatasaray'a bir güzel haber de Sergen Yalçın'dan geldi. İşte detaylar...

Sergen Yalçın'dan Galatasaray'a yılın müjdesi! O telefon görüşmesini açıkladı...
Victor Osimhen

Victor Osimhen

NİJ Nijerya
Yaş: 27 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Ünlü yorumcu Sergen Yalçın Fenerbahçe'nin Kayserispor ile 3-3 berabere kaldığı mücadelenin ardından değerlendirmelerde bulunurken bu sonuç sonrası şampiyonluk şansı ciddi oranda yükselen Galatasaray'a müjdeli bir haber verdi.

Fenerbahçe'nin bu şekilde devam etmesi halinde Galatasaray'ın gelecek sezon da şampiyon olacağını ifade eden Sergen Yalçın, Victor Osimhen için çok konuşulacak bir bilgiyi izleyicilerle paylaştı.

Victor Osimhen için dün Galatasaray Sportif A.Ş. Başkan Vekili Abdullah Kavukcu ile konuştuğunu ifade eden Sergen Yalçın şöyle konuştu:

"OSIMHEN'İ ALACAĞIZ DİYORLAR"

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"Alacağız diyorlar. Dün konuştuk Abdullah Kavukcu ile ne diyor, alacağız diyor. Parayı verip alacağız diyor. Osimhen'i de alıyorlarsa seneye Icardi de gelecek. Galatasaray'ın kadrosu zaten var ki. 2-3 tane transfer yaptıkları zaman zaten beton gibi kadrosu olacak."

İKİ TAKIMI KIYASLADI

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Galatasaray ve Fenerbahçe'nin kadrosunu kıyaslayan Sergen Yalçın, "Galatasaray'da arkayı Davinson toparlıyor. Fenerbahçe'de var mı böyle bir oyuncu? Skriniar biraz. Orta sahayı Torreira toparlıyor Galatasaray'da. Fenerbahçe'de var mı? Fred öyle bir savunmacı değil. Yanında Szymanski oynuyor o da savunmacı değil. Talisca da değil. Forvete bakıyorsun Osimhen. Var mı Fenerbahçe'nin öyle bir santrforu?" şeklinde konuştu.

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