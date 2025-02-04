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Sergen Yalçın'dan Galatasaray taraftarını üzecek iddia! "Okan Buruk'u sezon başından beri övüyoruz ama..."

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
04.02.2025 16:14
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Galatasaray'ın Gaziantep FK'yi 1-0 yendiği mücadele sonrası Sergen Yalçın'dan çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. Sarı-kırmızılıların oynadığı oyunu beğenmediğini söyleyen Sergen Yalçın'ın kehaneti sosyal medyada gündeme oturdu.

Sergen Yalçın'dan Galatasaray taraftarını üzecek iddia! "Okan Buruk'u sezon başından beri övüyoruz ama..."

Sergen Yalçın'ın sözleri gündemi belirlemeye devam ediyor... Teknik direktörlüğe ara vererek yorumculuk yapan Sergen Yalçın, Galatasaray hakkında flaş ifadeler kullandı.

"İLK DEFA GALATASARAY'I BÖYLE GÖRDÜM"

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"95-100 dakika sürekli Osimhen'e uzun atıp oyun oynadı Galatasaray. Galatasaray'ın oyun anlayışı bu değil. Ben ilk defa Galatasaray'ı böyle oynarken gördüm. Sürekli Osimhen üzerinden bir maç seyrettik. Arkaya depar atmaktan , hava topuna çıkmaktan yoruldu çünkü başka hiçbir oyun yok."

"BÖYLE GİDERSE KESİN TAKILACAKLAR BİR YERDE"

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"Okan Buruk'u da sezon başından beri çok övüyoruz, çok da eleştirmek istemiyorum ama bu oyuncu tercihleri, bu sistem bana çok doğru gibi gelmedi. Böyle giderse kesin takılacaklar bir yerde. Haftaya Adana Demirspor ile oynuyorlar kolay bir maç görünüyor. Sonra Çaykur Rizespor maçı var sezonun en zor maçlarından biri olur o deplasman."

Sergen Yalçın'ın Galatasaray Yorumu

Galatasaray'ın oyunu beni şaşırttı
Sergen Yalçın haklı, oyun anlayışı sorunlu
Okan Buruk bu durumu düzeltebilir
Eleştiriler abartılıyor, her takım zor dönemler geçirir

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