Sergen Yalçın'dan galibiyetin ardından scout ekibine gönderme! "Sağ olsun çok iyi çalışmışlar"

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Kayserispor maçının ardından yaptığı açıklamada, "Rahat bir galibiyet oldu" dedi.

Emre Şen

Trendyol Süper Lig’in 1. hafta erteleme maçında Beşiktaş, deplasmanda Kayserispor’u 4-0 mağlup etti. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, açıklamalarda bulundu.

"OYUNCULARIMA TEŞEKKÜR EDİYORUM"

Yalçın, "Kazandığımız için mutluyuz. Geçen hafta ağır bir mağlubiyet almıştık. Bugün kazanıp tekrar hem moral motivasyon olarak hem de bundan sonrası için pozitif anlamda değer katacağını düşündüğümüz bir maçtı. Rahat bir galibiyet oldu. Oyuncularıma teşekkür ediyorum. Onları tebrik ediyorum, çok iyi mücadele ettiler. Çok eksik kadromuz vardı. Son iki maçta da 10-12 tane oyuncumuz bekliyor. Başka oyuncularla oynuyoruz. Oyuncuları bir araya getirip toparlayamadık. Farklı farklı kadrolarla oynamak zorunda kaldık ama önümüzdeki maçlarda tam kadro oynayacağız bundan sonra. Beşiktaş adına bugün itibarıyla kabul edilebilir bir oyun ve skor vardı. Oyuncularıma teşekkür ediyorum" diye konuştu.

GENÇ DEVRİM İÇİN KONUŞTU

Sergen Yalçın, "Devrim Şahin, iyi bir performans sergiledi. İlk maçına çıktı. Kolay değil. Ona maçtan önce de söyledim. 'İyi oynaman, kötü oynaman hiç önemli değil. Sadece genç oyuncu gibi oynama. Nasıl biliyorsan öyle oyna. Hikayeler hep böyle başlar' dedim. Bugün de Devrim için yeni bir hikaye başladı." dedi.

"SAĞ OLSUN ÇOK İYİ ÇALIŞMIŞLAR!"

Sergen Yalçın, "+2 yabancı kontenjanında genç oyuncumuz yok. Sağ olsun Scout ekibimiz aylardır bu konuyla ilgili çok iyi çalışmış." şeklinde konuşarak ufak bir göndermede bulundu.

