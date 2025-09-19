SPOR

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Beşiktaş

Sergen Yalçın'dan Göztepe mağlubiyeti sonrası dikkat çeken açıklama: Konuşulacak çok şey var!

Beşiktaş'ın Göztepe karşısında aldığı 3-0'lık beklenmedik mağlubiyetin ardından konuşan Sergen Yalçın mücadelenin ardından dikkat çeken açıklamalarda bulundu. İşte detaylar...

Sergen Yalçın'dan Göztepe mağlubiyeti sonrası dikkat çeken açıklama: Konuşulacak çok şey var!
Berker İşleyen

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, 3-0 kaybedilen Göztepe maçı sonrası açıklamalarda bulundu. Yalçın açıklamasında "Oyun ve skor bize yakışmadı" ifadelerini kullandı.

"ÇOK ZOR BİR OYUN VE SKOR"

Sergen Yalçın dan Göztepe mağlubiyeti sonrası dikkat çeken açıklama: Konuşulacak çok şey var! 1

"Böyle maçlardan sonra konuşmak kolay değil. Çok zor bir oyun ve skor. Beklediğimiz gibi geçmedi. Göztepe'yi tebrik etmek lazım. Oyun anlayışları bizden güçlüydü. Birçok şeyi yaptılar. Biz bu oyun anlayışına hazırlanmıştık aslında."

"KONUŞULACAK ŞEYLER VAR"

Sergen Yalçın dan Göztepe mağlubiyeti sonrası dikkat çeken açıklama: Konuşulacak çok şey var! 2

"Çalıştığımız yerlerden goller yedik. Futbol böyle oynanmıyor! Futbol artık çok atletik, güçlü oyuncularla tempolu olarak oynanan bir oyun. Biz o seviyenin çok altındayız. Düzeltmek için çalışacağız. İşler kolay değil tabii ki. Zaman lazım. Çok konuşulacak şey var ama yeni geldik. Ağır ve beklenmeyen bir mağlubiyet, böyle bir oyun karşısında böyle bir mağlubiyeti normal görüyorum aslında."

"BİZE ZAMAN LAZIM"

Sergen Yalçın dan Göztepe mağlubiyeti sonrası dikkat çeken açıklama: Konuşulacak çok şey var! 3

"Göztepe'nin attığı gollere çalıştık aslında ama uygulama biraz farklı oluyor. Biraz beklemek, zaman lazım. Tam takım olduktan sonra toparlanma süreci geçirip daha güçlü bir Beşiktaş olarak sahaya çıkmak istiyoruz."

"OYUN VE SKOR BİZE YAKIŞMADI"

Sergen Yalçın dan Göztepe mağlubiyeti sonrası dikkat çeken açıklama: Konuşulacak çok şey var! 4

"Üzgünüz. Beşiktaş gibi bir camiaya yakışmayan bir mağlubiyet. Göztepe'yi tebrik etmek lazım. Birçok şeyi bizden daha iyi yaptılar. Biz maalesef beklentinin çok gerisinde kaldık bugün. Çalıştığımız konuları uygulayamadık. Basit goller yedik, bunları çalışmıştık aslında. Hazırlanmak başka bir şey, oynanan oyun daha gerçekçi oluyor. Bugün için üzgünüz. Herkes çok yeni. Biraz zaman lazım toparlanmak için. Nereye kadar toparlanır bunu zaman içinde göreceğiz. Oyun ve skor bize yakışmadı."

Canlı Skor

Günün Maçları

Tüm Maçlar
MS
Göztepe Göztepe
3 - 0
Beşiktaş Beşiktaş

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Kartal, İzmir'de darmadağın!Kartal, İzmir'de darmadağın!
Milli güreşçi Ahmet Yılmaz, Dünya Şampiyonası'nda bronz madalya aldıMilli güreşçi Ahmet Yılmaz, Dünya Şampiyonası'nda bronz madalya aldı
Anahtar Kelimeler:
Sergen Yalçın Süper Lig Göztepe son dakika beşiktaş
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Son depremleri bilmişti! Şener Üşümezsoy Simav'ı işaret etti

Son depremleri bilmişti! Şener Üşümezsoy Simav'ı işaret etti

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

12 Dev Adam tarih yazmaya bi adım uzaklıkta! İşte final öncesi bilinmesi gereken her şey...

12 Dev Adam tarih yazmaya bi adım uzaklıkta! İşte final öncesi bilinmesi gereken her şey...

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Nihat Kahveci'den G.Saray'ın yeni transferine olay sözler! "Hiç beğenmedim"

Nihat Kahveci'den G.Saray'ın yeni transferine olay sözler! "Hiç beğenmedim"

Messi’nin penaltısı faciaya dönüştü! Dünya onu konuşuyor

Messi’nin penaltısı faciaya dönüştü! Dünya onu konuşuyor

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.