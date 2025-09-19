Sergen Yalçın'dan Göztepe mağlubiyeti sonrası dikkat çeken açıklama: Konuşulacak çok şey var!

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, 3-0 kaybedilen Göztepe maçı sonrası açıklamalarda bulundu. Yalçın açıklamasında "Oyun ve skor bize yakışmadı" ifadelerini kullandı.

"ÇOK ZOR BİR OYUN VE SKOR"

"Böyle maçlardan sonra konuşmak kolay değil. Çok zor bir oyun ve skor. Beklediğimiz gibi geçmedi. Göztepe'yi tebrik etmek lazım. Oyun anlayışları bizden güçlüydü. Birçok şeyi yaptılar. Biz bu oyun anlayışına hazırlanmıştık aslında."

"KONUŞULACAK ŞEYLER VAR"

"Çalıştığımız yerlerden goller yedik. Futbol böyle oynanmıyor! Futbol artık çok atletik, güçlü oyuncularla tempolu olarak oynanan bir oyun. Biz o seviyenin çok altındayız. Düzeltmek için çalışacağız. İşler kolay değil tabii ki. Zaman lazım. Çok konuşulacak şey var ama yeni geldik. Ağır ve beklenmeyen bir mağlubiyet, böyle bir oyun karşısında böyle bir mağlubiyeti normal görüyorum aslında."

"BİZE ZAMAN LAZIM"

"Göztepe'nin attığı gollere çalıştık aslında ama uygulama biraz farklı oluyor. Biraz beklemek, zaman lazım. Tam takım olduktan sonra toparlanma süreci geçirip daha güçlü bir Beşiktaş olarak sahaya çıkmak istiyoruz."

"OYUN VE SKOR BİZE YAKIŞMADI"

"Üzgünüz. Beşiktaş gibi bir camiaya yakışmayan bir mağlubiyet. Göztepe'yi tebrik etmek lazım. Birçok şeyi bizden daha iyi yaptılar. Biz maalesef beklentinin çok gerisinde kaldık bugün. Çalıştığımız konuları uygulayamadık. Basit goller yedik, bunları çalışmıştık aslında. Hazırlanmak başka bir şey, oynanan oyun daha gerçekçi oluyor. Bugün için üzgünüz. Herkes çok yeni. Biraz zaman lazım toparlanmak için. Nereye kadar toparlanır bunu zaman içinde göreceğiz. Oyun ve skor bize yakışmadı."