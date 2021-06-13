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Sergen Yalçın'dan heyecanlandıran paylaşım

13.06.2021 21:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beşiktaş, Sergen Yalçın'la sezonu iki kupayla tamamladı. Yoğun bir sezonun ardından bir süredir tatilde olan Sergen Yalçın'ın keyfi yerinde. Tecrübeli teknik adamın elektrikli motosikletle gezdiği anları arkadaşı Rüyhan Duralı sosyal medyada yayınladı. Duralı'nın 'Geliyor, yaklaşmakta olan' ifadeleri Sergen Yalçın'ın Beşiktaş'la anlaştığına yorumlandı.

Sergen Yalçın'dan heyecanlandıran paylaşım

Sergen Yalçın Beşiktaş'la anlaştı mı? Heyecanlandıran paylaşım... Beşiktaş, Sergen Yalçın'la sezonu iki kupayla tamamladı. Yoğun bir sezonun ardından bir süredir tatilde olan Sergen Yalçın'ın keyfi yerinde.

Tecrübeli teknik adamın elektrikli motosikletle gezdiği anları arkadaşı Rüyhan Duralı sosyal medyada yayınladı.

Duralı'nın 'Geliyor, yaklaşmakta olan' ifadeleri Sergen Yalçın'ın Beşiktaş'la anlaştığına yorumlandı.


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Beşiktaş Sergen Yalçın'la anlaşmaya vardıBeşiktaş Sergen Yalçın'la anlaşmaya vardı
Anahtar Kelimeler:
Sergen Yalçın Beşiktaş Futbol Kulübü
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