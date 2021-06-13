Sergen Yalçın'dan heyecanlandıran paylaşım

Sergen Yalçın Beşiktaş'la anlaştı mı? Heyecanlandıran paylaşım... Beşiktaş, Sergen Yalçın'la sezonu iki kupayla tamamladı. Yoğun bir sezonun ardından bir süredir tatilde olan Sergen Yalçın'ın keyfi yerinde.

Tecrübeli teknik adamın elektrikli motosikletle gezdiği anları arkadaşı Rüyhan Duralı sosyal medyada yayınladı.

Duralı'nın 'Geliyor, yaklaşmakta olan' ifadeleri Sergen Yalçın'ın Beşiktaş'la anlaştığına yorumlandı.

İçindeki çocuğa senin adamlığına kurban olsun. Sergen Yalçın ❤️ pic.twitter.com/zhpbofEsdu — rüyhan duralı (@ruyhan) June 13, 2021



