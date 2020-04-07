Sergen Yalçın'dan 'La Casa De Beşiktaş' paylaşımı!

Tüm dünyayı saran koronavirüs salgını nedeniyle liglerin de askıya alınmasının ardından futbolcu ve teknik adamlar da günlerini evlerinde karantina altında geçiriyor.
Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, daha önce yaptığı açıklamayla evde sık sık dizi ya da film izlediğini ifade etmişti. Deneyimli teknik adam, sosyal medya hesabından çok konuşulan bir paylaşıma imza attı.
Yalçın, dünyaca ünlü 'La Casa De Papel' dizisinin afişini Beşiktaş'a uyarlayarak sosyal medya hesabından 'La Casa De Beşiktaş' notuyla paylaştı.
La Casa De Papel'in afişindeki karakterlerin yerine Sergen Yalçın, Vida, Atiba, Ljajic ve Gökhan Gönül'ün fotoğraflarının olduğu halini paylaşan deneyimli hoca, sosyal medyada gündem oldu.
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