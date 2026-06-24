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Sergen Yalçın'dan Lewandowski itirafı! "Transferine onay vermedim"

Beşiktaş'ın eski teknik direktörü Sergen Yalçın, katıldığı programda dikkat çeken bir transfer anısını paylaştı. Tecrübeli çalıştırıcı, başkanın gündeme getirdiği Robert Lewandowski transferine sıcak bakmadığını ve bu kararı neden aldığını açıkladı.

Sergen Yalçın'dan Lewandowski itirafı! "Transferine onay vermedim"
Burak Kavuncu
Robert Lewandowski

Robert Lewandowski

POL Polonya
Yaş: 38 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Barcelona
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Sergen Yalçın, KAFA Sports'ta yaptığı açıklamalarla futbol gündemine damga vurdu. Tecrübeli teknik adam, kariyeri boyunca aldığı transfer kararlarına ilişkin konuşurken Robert Lewandowski hakkında yaptığı itirafla dikkat çekti.

Programda Candaş Tolga Işık'ın, "Lewandowski'yi başkan istemiş, almamışsınız" sözleri üzerine konuşan Yalçın, yıldız golcünün transferine onay vermediğini açıkladı.

"BEN DE OYNARIM DEDİM"

Sergen Yalçın dan Lewandowski itirafı! "Transferine onay vermedim" 1

O dönem yaşananları esprili bir dille anlatan Yalçın, "Başkan'a 'Lewandowski'yi alacaksak Quaresma'yı da alalım, ben de birkaç kilo verip oynayayım' dedim. Hep beraber güldük" ifadelerini kullandı.

"SİSTEMİME UYMUYORDU"

Sergen Yalçın dan Lewandowski itirafı! "Transferine onay vermedim" 2

Lewandowski'nin kalitesini tartışmadığını belirten deneyimli teknik adam, kararının tamamen takım planlamasıyla ilgili olduğunu söyledi. Yalçın, "Ben 40 yaşına yaklaşmış oyuncu almam. Kurmayı düşündüğümüz sisteme uygun değildi. Eğer o seviyede bir yatırım yapılacaksa Lukaku ya da Sörloth tarzı isimler tercih edilmeli diye düşündüm" dedi.

MALİYETİ DE AÇIKLADI

Sergen Yalçın dan Lewandowski itirafı! "Transferine onay vermedim" 3

Yalçın ayrıca Polonyalı yıldızın maliyetine de değinerek, "O dönem 15 milyon euro imza parası ve yıllık 12 milyon euro maaş talep ediyordu. Şimdi dönüp baktığımda kötü mü yapmışım, iyi mi yapmışım siz karar verin" ifadelerini kullandı.

Tecrübeli çalıştırıcının yıllar sonra yaptığı bu açıklamalar, futbol kamuoyunda geniş yankı uyandırdı

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Sergen Yalçın Robert Lewandowski beşiktaş transfer dönemi
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