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Sergen Yalçın'dan maç sonu flaş sözler: Yolları ayıracağız

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 13.06.2020 23:56 | Son Güncelleme

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Antalyaspor'a 2-1 mağlup oldukları maçın ardından konuştu.

Sergen Yalçın'dan maç sonu flaş sözler: Yolları ayıracağız

Süper Lig'de Antalyaspor'a 2-1 mağlup olan Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın, maç sonunda önemli açıklamalar yaptı.

İşte Sergen Yalçın'ın açıklamaları;

Çok istatistik konuşmayı sevmiyorum. Skora bakıyorum, 2-1 mağlubuz. İstatistiklerin bir önemi kalmıyor. Hangi kafada sahaya çıktılar, hangi mantalitede oynuyorlar, oyun anlayışımız nasıl... İlk yarıda oynadığımız oyun inanılır gibi değil.

'BAZI ŞEYLERİ DEĞİŞTİRECEĞİZ'

İkinci yarı daha iyi oynadık. 5-2 bitebilirdi ama olmadı. Antalyaspor'u da tebrik ederim. Bazı şeyleri değiştireceğiz. Ersin ve Rıdvan'dan memnunum. Ersin iyi bir kaleci olacak, gollerde hatası yok. Rıdvan da Beşiktaş'a çok iyi şeyler yapabilir.

'BUNLAR BAHANE DEĞİL'

Bu 3 aylık süreç herhalde kafaları başka yere götürmüş. 5 oyuncumuz yurt dışındaydı, geç hazırlanma imkanı buldular. Bunlar kesinlikle bir bahane değil. Önümüzü yavaş yavaş göreceğiz. Kalan haftalar, bütün oyuncular için test niteliğinde olacak. Devam etmemiz gerekenler, devam edecekler. Yollarımızı ayırmamız gerekenlerle ayıracağız.

İSTEDİĞİMİZİ YAPMAYANLAR GİDECEK

Diğer oyuncuların konsantrasyon sorunu yaşadı. Top rakipteyken nazik savunma yapıyoruz. Üç aylık sürede 5 oyuncumuz yurt dışındaydı. İstediğimizi yapmayanlar gidecek. Bazı oyuncuları beklentilerimizi karşılayamadı. Gelecek senenin planlarını yapacağız.


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