Sergen Yalçın'dan Mourinho'ya canlı yayında sert sözler! "Bırak yalanı dolanı..."

Süper Lig'in 12. haftasında Fenerbahçe sahasında Sivasspor ile karşı karşıya geldi. Sarı-Lacivertliler rakibini Samet Akaydin, Dusan Tadic, Sofyan Amrabat ve Saint-Maximin'in golleriyle 4-0 mağlup etti.

MOURINHO'YU TOPA TUTTU

Karşılaşmanın ardından Ekol TV'de açıklamalarda bulunan Sergen Yalçın, Fenerbahçe teknik direktörü Jose Mourinho'nun Türk futbolu hakkında söylediklerini topa tuttu.

"NEDEN GELDİN O ZAMAN?"

Jose Mourinho'ya "Neden geldin o zaman?" diyen Sergen Yalçın, "Jose Mourinho, 'Türkiye'de bana anlatmışlardı, Türkiye'de böyle oluyor, şöyle oluyor...' diyor. Neden geldin o zaman hocam? Ülke futbolunu kötülüyorsun, sonra FB TV'ye konuşuyorsun. Birileri sana 'Tepki geliyor, Türk futbolunu öv' demiş galiba. Bunlar çelişkili ifadeler" dedi.

"BIRAK YALAN DOLAN YAPMAYI, ABUK SABUK KONUŞMALARI"

Sözlerine devam eden Yalçın, "Onu diyorsan, bunu demeyeceksin. İnsanın bir yüzü olur. Bir öyle bir böyle olmaz. Sen karizmasın, Fenerbahçe sana güvenmiş, taraftar seni seviyor... Sen bu 5 puanı nasıl kapatırım onun peşine düş hocam. Bırak yalan dolan yapmayı, abuk sabuk konuşmaları. Nasıl bu farkı kapatırım onun planını yap" dedi.

MOURINHO NE DEMİŞTİ?

Fenerbahçe'nin Trabzonspor'u 3-2 yendiği maçın ardından konuşan Jose Mourinho, "Bana gerçeklerin sadece yarısını anlatmışlar. Karşılaştığım tablo çok daha kötü. Her şeyi bilseydim, buraya gelmezdim. Böyle bir ligi kim izlemek ister? İngiltere, Almanya İspanya ligi varken bu ligi neden izlesinler?" demişti.