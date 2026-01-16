Sergen Yalçın'dan net açıklama! Maçın ardından Rafa Silva'yı duyurdu

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Ziraat Türkiye Kupası’nda Ankara Keçiörengücü ile oynanan maçın ardından gündeme dair dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Siyah-beyazlı ekipte yaşanan kadro planlamasına değinen Yalçın, bazı oyuncularla yolların ayrılabileceğinin sinyalini verdi.

RAFA SILVA AÇIKLAMASI

Özellikle Rafa Silva’nın durumuna vurgu yapan tecrübeli teknik adam, Portekizli futbolcunun geleceğinin belirsiz olduğunu ifade etti. Yalçın, transfer süreci ve olası ayrılıklarla ilgili olarak, "Aramızdan ayrılacak birkaç oyuncu daha var. Rafa Silva'nın durumu var, o da ayrılabilir." sözlerini kullandı.

Bu sezon Beşiktaş formasıyla 16 resmi maçta görev alan 32 yaşındaki Rafa Silva, takımına 5 gol ve 3 asistlik katkı sağladı. Ancak yaşanan sürecin krize dönüşmesi, deneyimli oyuncunun siyah-beyazlı kariyerinin kısa sürede sona erebileceği ihtimalini güçlendirdi. Beşiktaş yönetiminin ve teknik heyetin önümüzdeki günlerde konuyla ilgili net bir karar vermesi bekleniyor.