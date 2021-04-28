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Sergen Yalçın'dan olay sözler: Göreceğiz cumartesi ne olacağını!

28.04.2021 23:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Rizespor maçı sonrası flaş ifadeler kullandı.

Sergen Yalçın'dan olay sözler: Göreceğiz cumartesi ne olacağını!

Beşiktaş teknik direktörü Sergen Yalçın, 3-2 kazandıkları maçın ardından açıklamalarda bulundu.

"HERKES KAYBETMEMİZİ BEKLİYOR"

Sergen Yalçın, "Çok zor bir maçtı. Rize deplasmanı zordu. Ciddi bir çıkış içindeydiler Bülent Uygun sonrası. Sıkıntı yaşamayacaklardır. Zor maç, güçlü bir takımdı. Maşallah herkes kaybetmemizi bekliyor. Beşiktaş orada, şurada, burada kaybeder. Rakiplerin maçları yok mu? Onlar hiç puan kaybetmeyecek, her maçı alacaklar gibi bir algı. Hiç inanmak istemediğimiz işler oluyor." dedi.

"KONUŞMAK İSTİYORUM, KONUŞAMIYORUM"

Yalçın,"Çok farklı şeyler var konuşmak istediğim, konuşamıyorum. Şu 4 hafta bitsin, açık açık konuşacağım, her şeyi anlatacağım. Şampiyonluk potasındayız, sakatlıklar var, o var, bu var, biz kazanıyoruz. Kimse bizim üstümüzden hesap yapmasın. Biz kazandıktan sonra rakiplerin ne yaptığı önemli değil. Oyuncularım kazanmak için her şey yapıyor. Eksiğiz. Kenardan oyuna sokacak 5 oyuncumuz yok. 3 oyuncu var. Kaç maçtır 5 oyuncu değiştiremiyorum. Zor şartlarda mücadele veriyoruz, aslan gibi oynuyor oyuncularım, kazanıyorlar. Hepsi yürekli, karakterli oyuncular. Aldığımız oyuncuların hepsi karakterli, yürekli çıktılar." açıklamasını yaptı.

"GÖRECEĞİZ CUMARTESİ NE OLACAĞINI!"

Yalçın,"Biz Hatayspor'u aradık. Dedik ki, 'Maçı 1 gün ileriye alalım. İstanbul'a dönmemiz 2-3'ü bulacak gece. Yeterli dinlenme süremiz yok.' dedik. İnsan sağlığı diyorlar ama yalandan diyorlar. Boşuna konuşuyor. Herkes bir çaba sarf ediyor. Ne olacak Hatay maçı 1 gün sonraya alınsa. Küme mi düşecekler? Biz dinlenemiyoruz. TFF'ye de teşekkürler. Gündüz oynayanlar pazartesi, Beşiktaş cumartesi oynuyor. Böyle program yapılır mı? Böyle hesap yapılır mı? Kimle mücadele veriyoruz, anlamadık onu biz. Kimle mücadele ediyoruz? Onu çözemedik. Hatay hocası, kendi maçının mutluluğunu yaşamadan Beşiktaş'la ilgili konuşuyor. Konuşmayla olmuyor, göreceğiz cumartesi ne olacağını." dedi ve bu sözleri sosyal medyada gündem oldu.

"KORKMUYORUZ"

Yalçın,"Biz kimle mücadele ediyoruz, kimlerle mücadele ediyoruz? Kim geliyorsa gelsin, nasıl geliyorsa gelsin. Korkmuyoruz! Biz sahada mücadele edelim. Onu bekliyoruz biz." diyerek sözlerini noktaladı.


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Anahtar Kelimeler:
Sergen Yalçın Beşiktaş Futbol Kulübü Hatayspor
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Okuyucu Yorumları 3 yorum
Şampiyonluk mücadelesi veren takımlar elbette takip edecek ve kaybetmenizi bekleyecek bundan daha doğal bir şey varmı.Asıl algı yapan sen oluyorsun çok antipatik görünmeye başladın ne olacak cumartesi böyle açıklamalar yakışık alnaz tamam lidersin iyi oynuyorsunuz ama eleştirikerinin bir dozu olsun
HELALL SERGEN HOCAM RESTINE REST YAPMISS AGZINA SAGLIKK
iyi ligi baştan yap sergen hatayın kadrosunuda sen seç kardeşim büyük takımsanız bahaneniz olmasın insanlar 1000 lira desteğin peşinde sen ve senin gibiler insan sağlığı diyor işçiler hakkında konuş sağlıkmış. Külahıma anlatın bütün kulüpler.

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