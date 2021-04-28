Sergen Yalçın'dan olay sözler: Göreceğiz cumartesi ne olacağını!

Beşiktaş teknik direktörü Sergen Yalçın, 3-2 kazandıkları maçın ardından açıklamalarda bulundu.

"HERKES KAYBETMEMİZİ BEKLİYOR"

Sergen Yalçın, "Çok zor bir maçtı. Rize deplasmanı zordu. Ciddi bir çıkış içindeydiler Bülent Uygun sonrası. Sıkıntı yaşamayacaklardır. Zor maç, güçlü bir takımdı. Maşallah herkes kaybetmemizi bekliyor. Beşiktaş orada, şurada, burada kaybeder. Rakiplerin maçları yok mu? Onlar hiç puan kaybetmeyecek, her maçı alacaklar gibi bir algı. Hiç inanmak istemediğimiz işler oluyor." dedi.

"KONUŞMAK İSTİYORUM, KONUŞAMIYORUM"

Yalçın,"Çok farklı şeyler var konuşmak istediğim, konuşamıyorum. Şu 4 hafta bitsin, açık açık konuşacağım, her şeyi anlatacağım. Şampiyonluk potasındayız, sakatlıklar var, o var, bu var, biz kazanıyoruz. Kimse bizim üstümüzden hesap yapmasın. Biz kazandıktan sonra rakiplerin ne yaptığı önemli değil. Oyuncularım kazanmak için her şey yapıyor. Eksiğiz. Kenardan oyuna sokacak 5 oyuncumuz yok. 3 oyuncu var. Kaç maçtır 5 oyuncu değiştiremiyorum. Zor şartlarda mücadele veriyoruz, aslan gibi oynuyor oyuncularım, kazanıyorlar. Hepsi yürekli, karakterli oyuncular. Aldığımız oyuncuların hepsi karakterli, yürekli çıktılar." açıklamasını yaptı.