Sergen Yalçın'dan sevgilisi Lisaveta Karibskaya'ya pahalı hediye

Beşiktaş teknik direktörü Sergen Yalçın ile aşk yaşayan 22 yaşındaki Ukraynalı model Lisaveti Karibskaya (Lisaveta Karibskaya), tatil pozlarıyla gündem olmuştu.

Beşiktaş teknik direktörü Sergen Yalçın ile Ukraynalı model Lisaveta Karibskaya'nin aşkı tam gaz devam ediyor. Yalçın, sevgilisi için kesenin ağzını açtı.

Snob Magazin'in haberine göre; Ukraynalı model Lisaveta Karibskaya ile aşk yaşayan Beşiktaş teknik direktörü Sergen Yalçın sevgilisine tektaş yüzük hediye etti.

Lisaveti Karibskayatek, yavru kediyi sevdiği esnada tektaş yüzüğünü gözler önüne serdi.

Sergen Yalçın'ın sevgilisine aldığı tektaş yüzüğün fiyatının 25 bin TL civarında olduğu tahmin ediliyor.



