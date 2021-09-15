Sergen Yalçın: Dortmund defans yaptı

UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu ilk maçında Beşiktaş ile Alman ekibi Borussia Dortmund karşı karşıya geldi. Vodafone Park'ta oynanan mücadeleyi konuk ekip Borussia Dortmund 2-1'lik skorla kazandı.

Maçın ardından Beşiktaş teknik direktörü Sergen Yalçın şu değerlendirmeleri yaptı;

"DORTMUND'U DEFANSİF BULDUK"

"İyi bir oyun oldu. İyi bir mücadele oldu. İzleyenler açısından da zevkli bir maç oldu. Dortmund'u daha ofansif bekliyorduk ama defansif bir takım bulduk karşımızda. Dortmund defans yaptı. Kırılma anları vardı. Oyunun başında golü atsaydık, başka bir oyun olurdu. 40-45 arasında motivasyonumuz bozuldu, taçtan gol yedik. Bu seviyede bu ayrıntılar olmaz. O bizim için hayal kırıklığıydı o gol. Hiç beklemiyorduk. 45'te 2-0 girince başka türlü oldu. 1-0 olsaydı, başka türlü olurdu. İkinci yarının ortasında pozisyon var, atsak yine başka olurdu. Oyunun gelişimi, konsantre etmekte bizi zorladı. 2-0 geriye düştükten sonra, bu seviyenin en iyilerinden biriyle oynuyoruz. Pozisyonlar vermek normaldi, çünkü risk aldık. Kendimizi gördük. Bu grupta bizim açımızdan iyi şeyler olabilir. Dortmund ile bu seviyede oynadıysak, diğer takımlarla da oynarız."

"İYİ BİR TECRÜBE OLDU"

"1-2 oyuncuda problem yaşadık ilk yarıda. Bu seviyelerde, burada 2 oyuncu aşağıda olduğu zaman direnç düşer. 11'e 11 oynaman lazım bu seviyede, çok yukarıda seviye. Dortmund, 1. sınıf takımlar seviyesinde. Düşüşler oluyor ama futbol canlı bir oyun, oluyor böyle şeyler. Tecrübe açısından iyi oldu. Bundan sonrasına umutla bakıyoruz."

"HERKES İYİ MÜCADELE ETTİ"

"Montero çok iyi oynadı. Savunma oyuncularının performansından gayet memnunum. Çok mücadele ettiler, çok çaba sarf ettiler. İstediklerimizi yapamayanlar olabilir ama hepsi çok mücadele etti. Bu seviyede böyle kaybedebilirsiniz, çok normal."

"ÖNE GEÇSEK FARKLI OLURDU"

"Öne geçebilseydik başka türlü olabilirdi. Biz bekleyecektik, onlar gelecekti. Skor hiç istediğimiz gibi gitmedi. 1-0, 2-0 geri düştük. Toparlanmak için çok çaba sarf ettik. Dortmund'a karşı çevirmek kolay değil. Herkes iyi mücadele etti. Taraftarlarımızda çabadan memnun. Oyuncularımız istekli, arzuluydu. Olmayabilir. Futbolda her türlü sonuç var."



