Sergen Yalçın, ezeli rakip ile görüştü iddiası! Bu sefer gidiyor mu?

Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında Atakaş Hatayspor evinde Trabzonspor'u 2-1 mağlup etti. Bu mağlubiyetin ardından yönetimin Sergen Yalçın ile telefonda görüştüğü iddia edildi.
Sergen Yalçın, geçtiğimiz aylarda katıldığı bir programda, "Beşiktaş'tan ayrıldıktan sonra birkaç tane Katar'dan, 2-3 tane Süper Lig'den teklif geldi. 3 büyükten teklif gelmedi. Kabul etmedim. 8 ay kafamı toparlayamadım." ifadelerini kullanmıştı.
Trabzonspor'da kötü gidişatın ardından başkan Ahmet Ağaoğlu'nun Sergen Yalçın ile telefonda görüştüğü iddia edildi. Olası Abdullah Avcı ayrılığı sonrası takımın başına Sergen Yalçın'ı geçirmeyi düşünen Ahmet Ağaoğlu'nun randevu aldığı ortaya çıktı.