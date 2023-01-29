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Sergen Yalçın, ezeli rakip ile görüştü iddiası! Bu sefer gidiyor mu?

29.01.2023 10:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Trabzonspor'da Abdullah Avcı'nın koltuğu sallanıyor. Bordo-mavililerde kötü gidişat Hatayspor karşısında da devam etti. İlk yarıyı 1-0 önde tamamlamasına rağmen ikinci yarıda rakibine 2-1 mağlup olan Trabzonspor'da Sergen Yalçın sesleri yükselmeye başladı.

Sergen Yalçın, ezeli rakip ile görüştü iddiası! Bu sefer gidiyor mu?

Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında Atakaş Hatayspor evinde Trabzonspor'u 2-1 mağlup etti. Bu mağlubiyetin ardından yönetimin Sergen Yalçın ile telefonda görüştüğü iddia edildi.

BEŞİKTAŞ SONRASI TAKIM ÇALIŞTIRMADI

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Sergen Yalçın, geçtiğimiz aylarda katıldığı bir programda, "Beşiktaş'tan ayrıldıktan sonra birkaç tane Katar'dan, 2-3 tane Süper Lig'den teklif geldi. 3 büyükten teklif gelmedi. Kabul etmedim. 8 ay kafamı toparlayamadım." ifadelerini kullanmıştı.

TELEFONDA GÖRÜŞTÜ İDDİASI

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Trabzonspor'da kötü gidişatın ardından başkan Ahmet Ağaoğlu'nun Sergen Yalçın ile telefonda görüştüğü iddia edildi. Olası Abdullah Avcı ayrılığı sonrası takımın başına Sergen Yalçın'ı geçirmeyi düşünen Ahmet Ağaoğlu'nun randevu aldığı ortaya çıktı.

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