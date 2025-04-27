Sergen Yalçın, Galatasaray'ın şampiyon olacağı maçı canlı yayında açıkladı!

Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray, 33. haftada deplasmanda Eyüpspor'u 5-1 yenerek son 5 haftaya 5 puan önde girdi. Şampiyonluk yolunda büyük bir avantajı cebinde bulunduran sarı-kırmızılılar için Sergen Yalçın'dan müjde geldi.
Galatasaray'ın şampiyonluğu ilan edeceğini söyleyen Sergen Yalçın, "5 puan 5 haftada kapanmaz. Galatasaray Kayseri maçında şampiyonluğu ilan eder. Çok net söylüyorum, Kayserispor maçında falan bu iş bitecek." dedi.
Fenerbahçe'nin şampiyonluk şansının mucizelere kaldığını söyleyen Sergen Yalçın, "Fenerbahçe'nin şampiyon olması artık mucizevi bir olay. Buradan şampiyonluğu Galatasaray vermez." ifadelerini kullandı.
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