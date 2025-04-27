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Sergen Yalçın, Galatasaray'ın şampiyon olacağı maçı canlı yayında açıkladı!

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
27.04.2025 22:33
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Son dakika Galatasaray haberleri: Lider Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında konuk olduğu ikas Eyüpspor'u 5-1 yenerek zirvedeki puan farkını korudu. Teknik direktörlüğe ara verip yorumculuk yapan Sergen Yalçın, Galatasaray'ın şampiyon olacağı maçı açıkladı.

Sergen Yalçın, Galatasaray'ın şampiyon olacağı maçı canlı yayında açıkladı!

Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray, 33. haftada deplasmanda Eyüpspor'u 5-1 yenerek son 5 haftaya 5 puan önde girdi. Şampiyonluk yolunda büyük bir avantajı cebinde bulunduran sarı-kırmızılılar için Sergen Yalçın'dan müjde geldi.

GALATASARAY'IN ŞAMPİYON OLACAĞI MAÇI AÇIKLADI

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Galatasaray'ın şampiyonluğu ilan edeceğini söyleyen Sergen Yalçın, "5 puan 5 haftada kapanmaz. Galatasaray Kayseri maçında şampiyonluğu ilan eder. Çok net söylüyorum, Kayserispor maçında falan bu iş bitecek." dedi.

"FENERBAHÇE ARTIK MUCİZE OLUR"

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Fenerbahçe'nin şampiyonluk şansının mucizelere kaldığını söyleyen Sergen Yalçın, "Fenerbahçe'nin şampiyon olması artık mucizevi bir olay. Buradan şampiyonluğu Galatasaray vermez." ifadelerini kullandı.

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