Sergen Yalçın: Geri dönüşler güzeldir

Süper Lig’in 5. haftasında Beşiktaş, deplasmanda 2-0 geriye düştüğü maçta FT Antalyaspor’u 3-2 mağlup etti.

Karşılaşma sonrası düzenlenen basın toplantısında konuşan Yalçın, normal akışında olmayan şeylerin olduğu, enteresan bir gece yaşadıklarını belirtti.

Kendileri için karşılaşmanın ilk yarısının kaos ortamında geçtiğini dile getiren Yalçın, eksik olan kadroda alternatifi olmayan 2 oyuncuyu arka arkaya kaybettiklerini bu nedenle enteresan seçimler yapmak zorunda kaldıklarını ifade etti.

Düşünme imkanı olmadan o an akıllarına gelen en doğru şeyi yapmaya çalıştıklarını kaydeden Yalçın, "Öncelikle enteresan bir gece oldu. Normal akışında olmayan şeyler oldu bu akşam. Ciddi bir kaos ortamı oluştu bizim için. İlk yarıda. Eksik olan kadromuzdan alternatif olmayan iki oyuncuyu arka arkaya kaybettik. İki hamle şansımızı kullandık. Enteresan seçimler yaptık. Anlık karar vereceğimiz seçimler bunlar. Düşünme imkanımız olmuyor. O an aklımıza gelen en doğru şeyi yapmak istiyoruz ve yaptık. Zor bir ilk yarı oldu" diye konuştu.

"GERİ DÖNÜŞLER GÜZELDİR"

Göreve geldiğinden beri böyle bir kaos ortamı, böyle bir zorluk ilk 45 dakikada yaşamadığını hatırlatan Yalçın, "Kaybetseydik de skoru çok önemsemeyecektim. Böyle bir ortamda sürekli oyuncuların yerlerinin değiştiği, takım dengesi bozulmuş düzeni bozulmuş birilerini çıkartıyoruz, oyuncuların yerleri değişiyor zor bir durum. İkinci yarı klasik bir oyun düzeni oturdukça oyuncularımız çok çaba sarf ettiler, oyunu çevirmek için. Kolay olmadı. Oyuncularımıza teşekkür ediyorum bu çabayı sarf ettikleri için. Geri dönüşler güzeldir, deplasmanda 2-0’dan geri dönmek kolay bir iş değil. Demek ki bunu başarabilecek gücümüz var, oyuncularımızın gücü var" ifadelerine yer verdi.

"ZOR BİR OYUN ÇEVİRDİK"

6 eksiğe, 2 oyuncunun daha eklendiği hatırlatılan Sergen Yalçın, "Onlardan yoksun aynı şekilde devam edip en azından müsabakalarda ne kadar az yara alırsak, ne kadar hasarsız atlatırsak ondan sonraki süreci çok daha doğru şekilde bakabiliriz. Kazandığımız için mutluyuz. Olaylar hep çalışmadığımız yerlerden gelişti. O bölgelere hiç çalışmamıştık. Diğer bölgelerde oyuncularımız vardı oma oralarda yoktu. Çok enteresan bir gece oldu, sonucunda kazandığımız için bu bizi mutlu etti. Böyle bir geri dönüş bizim için mutluluk verici. Takımımızın o gücü var demek ki. En önemli tarafı bu, bunu yapabilecek kapasiteli karakterli oyunculara sahibiz. Maçı kaybedebilirdik, kaybetseydik de sonucun önemi olmayacaktı. Bugün için zor bir oyunu çevirdik" dedi.

"BATSHUAY HAZIR DURUMDA"

Batshuay hakkında da açıklamalar yapan Yalçın, "Fizik olarak hazır, kendisi fit bir oyuncu fizik gücü de iyi. Hazır durumda. Çok iyi performans sergiledi. Bütün oyuncularımın onun gibi fit durumda olması gerekiyor bu maçları oynaması için" diye konuştu.

KAYNAK: İHA

FOTOĞRAF: İHA

