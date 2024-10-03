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Sergen Yalçın geri mi dönüyor? Aldığı teklifi ve kararını resmen açıkladı

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
03.10.2024 11:42
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Son olarak Antalyaspor'u çalıştıran ve bir süredir yeşil sahalardan uzak olan Sergen Yalçın için sürpriz bir iddia ortaya atıldı. Almanya'nın köklü kulübü Schalke 04'ün Sergen Yalçın için harekete geçtiği öğrenilirken, 51 yaşındaki teknik adam kararını açıkladı. İşte detaylar...

Sergen Yalçın geri mi dönüyor? Aldığı teklifi ve kararını resmen açıkladı

Beşiktaş'ın başında 2020-2021 sezonunda şampiyonluk yaşayan ve Türkiye Kupası'nı kazanan Sergen Yalçın son olarak Antalyaspor'da görev yapmıştı. Deneyimli teknik adam Akdeniz ekibi ile çıktığı 23 maçta 7 galibiyet, 7 beraberlik ve 9 mağlubiyet aldı. Şu sıralar boşta bulunan Sergen Yalçın Kafa Sports Youtube kanalına açıklamalarda bulundu.

Sezona Karel Geraerts yönetiminde başlayan ve 7 maçta sadece 2 galibiyet alabilen Schalke, teknik direktörüyle yollarını ayırmıştı.

ALMAN EKİBİ İSTİYOR

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Schalke 04'ün başına geçecek teknik direktör belirsizliğini korurken, Alman basınında teknik direktörlük görevi için iki adayın üstünde durulduğu iddia edilirken bu isimlerden birinin de Sergen Yalçın olduğu öne sürülmüştü.

Bu gelişmelerin ardından konuşan Sergen Yalçın, teklif aldığını doğrularken kararını da açıkladı.

'SCHALKE'DEN TEKLİF ALDIM'

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51 yaşındaki teknik adam, "Bundesliga 2 ekibi Schalke 04'ün iddiaları var. Doğru mu?" sorusuna "Öyle bir teklif geldi ama antrenörlük yapmayı düşünmüyorum şu an. Rahatım burada yani kış geldi. Stüdyo güzel, kıyafetlerimiz güzel, renkler güzel, muhabbet makara güzel, salla eleştir" cevabını verdi.

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Anahtar Kelimeler:
Sergen Yalçın Schalke 04
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