Sergen Yalçın için çok sürpriz talip! Süper Lig derken, Almanya'ya gidiyor

Bu sezon Almanya Bundesliga 2'de mücadele eden köklü kulüp Schalke 04'ün takımın başına Sergen Yalçın'ı getirmek istediği ifade edilirken, Alman ekibinin 51 yaşındaki teknik adam konusunda ısrarcı olduğu belirtildi.
İsmi Süper Lig ekipleri ile de anılan Yalçın'ın kararı merak edilirken, 7 haftası geride kalan Bundesliga 2'de 2 galibiyet ve 1 beraberlik 4 yenilgi ile 7 puan topladı. Mavi-beyazlılar 18 takımlı ligde 13. sırada yer alıyor.
Schalke 04'te Beşiktaş'ın eski futbolcusu Kenan Karaman da forma giyiyor. Karaman, Sergen Yalçın ile Beşiktaş'ta birlikte çalışmıştı.