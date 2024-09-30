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Sergen Yalçın için çok sürpriz talip! Süper Lig derken, Almanya'ya gidiyor

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
30.09.2024 13:44
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Son olarak Süper Lig'de Antalyaspor'u çalıştıran Sergen Yalçın için sürpriz bir iddia ortaya atıldı. Yalçın'ı Almanya Bundesliga 2 ekiplerinden Schalke 04'ün takımın başına getirme konusunda ısrarcı olduğu öğrenildi. İşte detaylar...

Sergen Yalçın için çok sürpriz talip! Süper Lig derken, Almanya'ya gidiyor

Bu sezon Almanya Bundesliga 2'de mücadele eden köklü kulüp Schalke 04'ün takımın başına Sergen Yalçın'ı getirmek istediği ifade edilirken, Alman ekibinin 51 yaşındaki teknik adam konusunda ısrarcı olduğu belirtildi.

7 MAÇTA 7 PUAN

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İsmi Süper Lig ekipleri ile de anılan Yalçın'ın kararı merak edilirken, 7 haftası geride kalan Bundesliga 2'de 2 galibiyet ve 1 beraberlik 4 yenilgi ile 7 puan topladı. Mavi-beyazlılar 18 takımlı ligde 13. sırada yer alıyor.

TEKRAR BİR ARAYA GELEBİLİRLER

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Schalke 04'te Beşiktaş'ın eski futbolcusu Kenan Karaman da forma giyiyor. Karaman, Sergen Yalçın ile Beşiktaş'ta birlikte çalışmıştı.

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Sergen Yalçın Süper Lig Schalke 04 Almanya son dakika
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