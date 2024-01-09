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Sergen Yalçın ilk galibiyetini aldı, Antalyaspor'un başında siftah yaptı!

09.01.2024 19:28 | Son Güncelleme:
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Antalyaspor ile yeşil sahalara geri dönen Sergen Yalçın yeni takımında ilk galibiyetini aldı. Başarılı teknik adam Pendikspor'u 1-0 mağlup ederek Akdeniz ekibinde siftah yaptı.

Trendyol Süper Lig'de 16. hafta erteleme maçında Ivo Vieira'nın ekibi Pendikspor ile Sergen Yalçın'ın yönetimindeki Antalyspor karşı karşıya geldi.

Pendik Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi konuk ekip Antalyaspor 1-0 kazanırken galibiyet golü 19. dakikada Bahadır Öztürk'ten geldi.

SERGEN YALÇIN SİFTAH YAPTI

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Bu sonuçla birlikte Sergen Yalçın yönetimindeki ilk galibiyetini alan Antalyaspor puanını 28'e yükseltirken, Pendikspor 15 puanda kaldı.

Ligin bir sonraki maç haftasında Antalyaspor evinde Trabzonspor'u ağırlarken, Pendikspor deplasmanda Hatayspor ile karşılaşacak.

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