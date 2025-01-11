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Sergen Yalçın'ın Beşiktaş'a aldıramadığı yıldız oyuncuyu Okan Buruk Galatasaray'a alıyor!

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
11.01.2025 08:30
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Galatasaray, transfer döneminde harekete geçmeye hazırlanıyor. Tüm dünyadan oyuncu taramaya devam eden sarı-kırmızılılar, Sergen Yalçın'ın Beşiktaş'ta çalıştığı dönemde çok istediği fakat yönetime aldıramadığı oyuncuyla ilgileniyor.

Sergen Yalçın'ın Beşiktaş'a aldıramadığı yıldız oyuncuyu Okan Buruk Galatasaray'a alıyor!

Galatasaray transfer çalışmalarına son sürat devam ederken masaya sürpriz bir isim geldi. Sergen Yalçın'ın Beşiktaş'a aldırmak için yoğun mesai harcadığı fakat başarılı olamadığı 22 yaşındaki Manfred Ugalde için Spartak Moskova ile görüşmelere başladı.

PERFORMANSI YÜKSELİŞTE

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Rus futbolunun en önemli golcüleri arasında gösterilen Manfred Ugalde'nin bu sezonki performansı dudak ısırtıyor. 18 maçta görev alan Manfred Ugalde, 15 gol 3 asistlik performansıyla Avrupa devlerine göz kırpıyor.

GALATASARAY GÖRÜŞMEYE BAŞLADI

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Manfred Ugalde için takımı Spartak Moskova ile görüşmelere başlayan sarı-kırmızılılar, oyuncunun orta sahada da görev yapabilmesi üzerine daha da iştahlanmış durumda. Okan Buruk'un çok istediği Ugalde için kısa süre içinde gelişmeler yaşanabilir.

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