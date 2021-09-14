Sergen Yalçın'dan Acun Ilıcalı'ya mesaj var!

UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu ilk maçında Beşiktaş , sahasında Borussia Dortmund'u konuk edecek. Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, karşılaşmaya ilişkin düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

"ACUN'DAN RİCA EDELİM"

Sergen Yalçın, "Exxen maçı tüm Türkiye'ye açabilir, Acun'dan rica etmek lazım herhalde, açsın kanalı, bütün ülke izlesin. Acun, kanalı aç, herkes izlesin, bir seferlik böyle bir şey yapabilirsin. TV8'den tüm halka verebilir.” dedi.

"HEDEFİMİZ GRUPTAN ÇIKMAK"

"Futbolun en üst organizasyonunda oynayacağız. Beşiktaş olarak böyle bir organizasyonun içinde olduğumuz için çok heyecanlıyız, çok mutluyuz. Hedefimiz tabii ki gruptan çıkmak, mümkünse ilk 2'de grup sonunu görmek, bunu camia olarak yaşamak istiyoruz ancak çok zor bir organizasyon içinde olduğumuzu da belirtmek isterim, işlerin kolay olduğu bir organizasyon değil"

"BAŞARMAK İÇİN HER ŞEYİ YAPACAĞIZ"

"Takım olarak iyi bir oyun içinde, uyum içinde olduğumuzu, özellikle böyle bir organizasyonda mücadele edeceğimizi düşünüyorum. Başarmak için oyuncularımla elimizden gelen her şeyi yapacağız, birlikte deneyeceğiz, sonuçları göreceğiz. Ümidimiz var, heyecanlıyız, inşallah oyunlar ve skorlar istediğimiz gibi olur."

SAKATLARIN SON DURUMU

"Alex'in sakatlığı çok uzun sürmez ama Vida'nın sürebilir. Umut da yakında döner, onlar dışında sakatlarımız yok."

"HAYAL KURABİLİR MİYİZ? BELKİ..."

"Böyle bir organizasyonda kupa kazanmak zor, hayal kurulacak bir şey, gerçekçi olmak lazım. Takım maliyetlerine, bütçelere baktığımızda kolay değil, grubun en düşük bütçeli takımıyız ama bütçe de bir yere kadar. Saha içi organizasyonu, istek, mücadele, kazanma hırsı, enerji çok daha önemli. Bu anlattıklarımı yakalayabilirsek, oyun temposunu, mücadeleyi, temaslı oyunu, ikili mücadeleleri yakalayabilirsek başarılı olacağımızı düşünüyorum. Final o kadar kolay değil ama hayal kurabilir miyiz? Belki kurabiliriz."

"TARAFTARIMIZ DA HEYECANI YAŞAYACAK"

"Bu sezon özellikle kendi evimizde oynadığımız maçlarda taraftarımızla yeniden buluşmak çok özeldi, Şampiyonlar Ligi de özel bir arena. Onlar da bizimle bu heyecanı yaşayacak, bizi besleyecekler, hiçbir şüphemiz yok."

"FAVORİ OLMAYACAK"

"Modern futbola baktığımızda maçlarda favori ön görmek çok zor, imkansız. Sahada mücadele eden, takım bütünlüğü olan takımlar maçı kazanabiliyor. Dortmund, Sporting, Ajax büyük takımlar ama oynayacağımız maçlarda favori olmayacak. Takım bütünlüğünü sağlarsak, mücadele edersek, tabii ki kazanabiliriz."

"KİMSENİN ŞÜPHESİ OLMASIN"

"Bir şeyler yapmak istiyoruz, bir şeyleri başarmak istiyoruz, bir şeyler göstermek istiyoruz, ülkemize puanlar kazandırmak istiyoruz, bu tabii ki kolay değil, zor bir turnuva. Kimsenin şüphesi olmasın, elimizden geleni yapacağız. Hamleler nasıl olur, nasıl gelişir, onları şu anda söylemek zor ama elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağız."

"BU KOŞU MESAFESİ YETERSİZ"

"Son oynadığımız maçın koşu mesafesi iyi ama Dortmund maçında yeterli olmaz. Minimum 115 ve üstünü yakalamamız lazım. Bu organizasyonda başarılı olmak için bu ligin çok daha üstünde tempo ve mesafeye ihtiyacımız var. Onlar da bunu yapmak için çok çaba sarf edeceklerdir, ona göre çalışma yaptık."

"VIDA YOK AMA HAZIRIZ"

"Savunmada Vida olmayacak ama onun yerine oynayacak oyuncularımız var, geniş bir kadromuz var, bu sene iyi bir kadro kurduk, her bölgede oynayabilecek ekstra oyuncularımız var. Oynamayanların yerine oynayacak oyuncularımız hazır, herhangi bir sorun teşkil edeceğini düşünmüyorum."

"ERSİN DIŞINDA KADRO YABANCI OLACAK"

"Ersin dışında bütün takım yabancı olacak. TFF bir kural aldıysa uygulamak zorundayız. 3 Türk ile oyna diyorsa 3 ile, 8 Türk ile oynayacak diyorsa 8 ile oynarız. Bizim için çok problem değil. Ben sadece sorulan sorulara cevap veriyorum, benim şahsi fikrim. Çok eleştirme olarak görmeyelim. TFF seneye 4 diyor, 4 ile oynayacağız, sonra 5 diyor, 5 ile oynayacağız. Seneye 4 deniyorsa herkes ona göre planlama yapıyor, o zaman değiştirmeyelim, arkasında duralım. Bütün kulüpler ona göre planları yapıyor. O zaman kuralı koyalım ve uygulayalım. Ben teknik direktörüm, biz kurallara saygılıyız."

N'SAKALA İÇİN AÇIKLAMA

"N'Sakala ciddi bir sorun yaşadı, Allah'tan bir şey olmadı kendisine. Antrenmanlarda da iyi, sorunu yok. Bazı bölgelerde farklı oyuncular kullanabiliriz, 3 gün sonra 1 maç, 3 gün sonra 1 maç... Bütün maçları aynı kadroyla oynayamayız. Benim tercihlerim olacak, eleştirilebilir, farklı yorumlar getirilebilir ama bir tercih yapmak zorundayım. Benim tarafımdan da bakmanızı tavsiye ediyorum. Bazı oyuncuları dinlendirmek durumundayız, farklı tercihler yapabiliyoruz. İstediğim sadece yapılan tercihlere saygı duymanız ama her zaman sana göre, bana göre olacak."

JOSEF: ATIBA VE PJANIC KALİTELİ

"Kaliteli oyuncularla oynamak iyi hissettiriyor. Geçen sene Atiba ile oynadık, en az Pjanic kadar kaliteli. Top sizde olduğunuzda, oyun zekasıyla birlikte topa sahip olma üstünlüğünü yaşıyorsunuz ve oyunun keyfini yaşıyorsunuz."

"DORTMUND'U YENMEK İSTİYORUZ"

"Daha fazla süre birbirimizle oynama şansı bulduk, artık daha oturmuş bir takımız, aramıza katılan yetenekli oyuncular da oldu. Şampiyonlar Ligi'nde kendi liglerinde şampiyon olan takımlarla oynayacağız, başa baş mücadele olacak, biz de iyi takımız. Sahaya kazanmak için çıkacağız."



