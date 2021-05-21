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Sergen Yalçın'ın Ukraynalı sevgilisi hakkında şaşırtan İsmail YK detayı

21.05.2021 13:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beşiktaş teknik direktörü Sergen Yalçın ile aşk yaşayan 22 yaşındaki Ukraynalı model Lisaveta Karibskaya'nın İsmail YK'nın 'Tatlı Kız' adlı şarkısının klibinde oynadığı ortaya çıktı.

Sergen Yalçın'ın Ukraynalı sevgilisi hakkında şaşırtan İsmail YK detayı

Sergen Yalçın şu sıralar çifte mutluluk yaşıyor. Beşiktaş'ı hem ligde hem de kupada şampiyonluğa taşıyan Sergen Yalçın'ın kalbini 22 yaşındaki Ukraynalı model Lisaveta Karibskaya'ya kaptırdığı ortaya çıktı.

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Tribünlere de gelip Yalçın'a destek veren Ukraynalı model Karibskaya, bir süredir Antalya'da tatil yapıyor.

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Snob Magazin'in haberine göre, Sergen Yalçın'ın Ukraynalı sevgilisi Lisaveta Karibskaya hakkında şaşırtan bir detay ortaya çıktı.

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Lisaveti Karibskaya, İsmail YK'nın yeni şarkısı 'Tatlı Kız'ın klibinde oynadığı ortaya çıktı.

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İsmail YK ile genç modelin klipteki samimi halleri dikkat çekti.

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Anahtar Kelimeler:
Sergen Yalçın İsmail YK Lisaveta Karibskaya
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 5 yorum
takımda son zamanlardaki performans düşüklüğünün sebebi belli oldu
ismail yk yeni maşallah hocamız zaten :D
Al gülüm ver gülüm

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