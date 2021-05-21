Sergen Yalçın'ın Ukraynalı sevgilisi hakkında şaşırtan İsmail YK detayı

Sergen Yalçın şu sıralar çifte mutluluk yaşıyor. Beşiktaş'ı hem ligde hem de kupada şampiyonluğa taşıyan Sergen Yalçın'ın kalbini 22 yaşındaki Ukraynalı model Lisaveta Karibskaya'ya kaptırdığı ortaya çıktı.

Tribünlere de gelip Yalçın'a destek veren Ukraynalı model Karibskaya, bir süredir Antalya'da tatil yapıyor.

Snob Magazin'in haberine göre, Sergen Yalçın'ın Ukraynalı sevgilisi Lisaveta Karibskaya hakkında şaşırtan bir detay ortaya çıktı.



Lisaveti Karibskaya, İsmail YK'nın yeni şarkısı 'Tatlı Kız'ın klibinde oynadığı ortaya çıktı.



İsmail YK ile genç modelin klipteki samimi halleri dikkat çekti.



