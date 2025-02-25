Sergen Yalçın, Süper Lig şampiyonunu açıkladı! Galatasaray'ın Fenerbahçe beraberliğinin ardından 'yüzde 90' dedi...

Galatasaray'ın kendi evinde Fenerbahçe ile berabere kalmasının ardından puan farkını koruması sonrası Sergen Yalçın'dan açıklama geldi. İkili averajı da ele geçiren sarı-kırmızılıların avantajının yüksek olduğunu vurgulayan Sergen Yalçın, Galatasaray'ı şampiyonluğa daha yakın gördüğünü söyledi. İşte Sergen Yalçın'ın açıklamaları...

"YÜZDE 90 DİYORUM"

“Galatasaray’ın şampiyonluğu için yüzde 90 diyorum. Galatasaray’ın, özellikle deplasmandaki zorlu maçlardan beraberlik çıkartması bile büyük bir başarı olacaktır. Fenerbahçe’nin kalan tüm maçlarını kazanması gerekiyor..."

"BU MAÇTA HAKEMLİK NE VAR?"

"İddia ediyorum bana bir düdük verseydin evden yönetirdim maçı. Bu maçta hakemlik ne var ben anlamadım."