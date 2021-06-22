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Sergen Yalçın yeniden Beşiktaş'ta!

22.06.2021 19:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Başkan Ahmet Nur Çebi, Emre Kocadağ ve Sergen Yalçın arasındaki görüşme olumlu sonuçlandı.

Sergen Yalçın yeniden Beşiktaş'ta!

Ahmet Nur Çebi, Emre Kocadağ ve Sergen Yalçın yeni bir buluşma gerçekleştirmişti. Beşiktaş ile Sergen Yalçın arasında anlaşma sağlandı. Resmi prosedürler ve sözleşme detayları, ilerleyen süreçte kulüp kaynaklarından açıklanacak.

BEŞİKTAŞ'TAN PAYLAŞIM

Beşiktaş'tan Sergen Yalçın paylaşımı geldi.

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SERGEN YALÇIN'IN BEŞİKTAŞ KARNESİ

Sergen Yalçın, Beşiktaş ile göreve başladığından bu yana;

-En çok puan kazanan teknik direktör
-En çok gol atan takım Beşiktaş
-En çok galibiyet alan takım Beşiktaş
-En yüksek averaj tutturan takım Beşiktaş

SERGEY

TARAFTAR DEVREYE GİRMİŞTİ

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Beşiktaş taraftarı başarılı çalıştırıcı ile henüz anlaşılamamasına tepki göstererek Sergen Yalçın'ın evinin önüne giderek tezahüratta bulunmuş ve Başkan Çebi'ye Sergen Yalçın'ın devam etmesi mesajını vermişti.

ÇEBİ VE SERGEN YALÇIN BULUŞTU

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Bu gelişmelerin ardından yönetim kurulunu toplayan Ahmet Nur Çebi ve asbaşkan Emre Kocadağ Sergen Yalçın'la Etiler'de Emre Kocadağ'ın evinde bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşme sonucunda iki taraf da anlaşmaya vardı. Buna göre Sergen Yalçın 1 yıl daha Beşiktaş'ın başında teknik direktörlük yapacak.

DETAYLAR BİRAZDAN...


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Anahtar Kelimeler:
Sergen Yalçın Beşiktaş Futbol Kulübü
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Okuyucu Yorumları 2 yorum
hadi hayırlısı, olması gereken de buydu
aslanım Sergenim benim

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