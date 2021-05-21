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Sergio Agüero, Barcelona'nın teklifini kabul etti

21.05.2021 21:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sergio Agüero, Barcelona'nın maaş teklifin kabul etti ve önümüzdeki sezon Messi'yle oynamaya 'evet' dedi.

Sergio Agüero, Barcelona'nın teklifini kabul etti

Manchester City ile sözleşmesi sona erecek olan ve kulüpten ayrılacağı duyurulan Sergio Agüero, Barcelona ile el sıkıştı.

Agüero'nun yakın arkadaşı Lionel Messi ile birlikte oynamak için Barcelona'dan gelen teklife 'Evet' cevabını verdi. Agüero'nun Manchester City'den aldığı maaşın %58.3 daha azı anlamına gelen 5 milyon euro'luk maaş teklifini de kabul etti.

Manchester City'den net 12 milyon euro maaş alan Agüero, Katalan kulübünün formasını giyerek kişisel bir hedefini de gerçekleştireceği vurgulandı.

Sergio Agüero'nun Barcelona ile 2023 yılına kadar sözleşme imzalayacağı ortaya çıktı.

Bu sezon yaşadığı sakatlıklar nedeniyle 18 maçta yalnızca 682 dakika süre alan Agüero, toplam 4 gol atıp 1 asist yaptı.

Daha önce İspanya'da Atletico Madrid forması giyen Agüero, Manchester City kariyerinde oynadığı 388 maçta 258 gol atıp 74 asist yaptı.

33 yaşındaki Luis Suarez'i "yaşlı" gerekçesiyle elden çıkartan Barcelona, 33 yaşındaki Sergio Agüero'yu kadrosuna katmaya hazırlanıyor.

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Lionel Messi
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