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Sergio Ramos, Galatasaray'a geliyor! Teklifi kabul etmek üzere...

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
09.09.2024 17:58
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Transfer döneminin kapanmasına çok az bir süre kala Galatasaray'dan ses getirecek bir hamle geldi. Henüz hiçbir takımla sözleşme imzalamayan Sergio Ramos için sarı-kırmızılılar teklifini yaptı ve olumlu dönüş aldı.

Sergio Ramos, Galatasaray'a geliyor! Teklifi kabul etmek üzere...

Sergio Ramos adım adım Galatasaray'a geliyor... Henüz hiçbir takımın transfer teklifini kabul etmeyen İspanyol oyuncu, Galatasaray'ın teklifine yeşil ışık yaktı.

YILLIK 5 MİLYON EURO

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Ramos'a 2 yıllık sözleşmeden senelik 5 milyon Euro öneren Galatasaray, İspanyol yıldızdan olumlu geri dönüş aldı.

DÜŞÜNMEK İÇİN SÜRE İSTEDİ

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Özellikle Suudi Arabistan'dan da teklifler alan Sergio Ramos, kariyerine Avrupa'da devam etmek istediği için Galatasaray'ın teklifini en önde tutuyor. Düşünmek için kısa bir süre isteyen Ramos, teklifi kabul etmesi halinde imzalar hemen atılacak.

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Sergio Ramos galatasaray
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