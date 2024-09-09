Sergio Ramos, Galatasaray'a geliyor! Teklifi kabul etmek üzere...

Sergio Ramos adım adım Galatasaray'a geliyor... Henüz hiçbir takımın transfer teklifini kabul etmeyen İspanyol oyuncu, Galatasaray'ın teklifine yeşil ışık yaktı.

YILLIK 5 MİLYON EURO

Ramos'a 2 yıllık sözleşmeden senelik 5 milyon Euro öneren Galatasaray, İspanyol yıldızdan olumlu geri dönüş aldı.

DÜŞÜNMEK İÇİN SÜRE İSTEDİ

Özellikle Suudi Arabistan'dan da teklifler alan Sergio Ramos, kariyerine Avrupa'da devam etmek istediği için Galatasaray'ın teklifini en önde tutuyor. Düşünmek için kısa bir süre isteyen Ramos, teklifi kabul etmesi halinde imzalar hemen atılacak.