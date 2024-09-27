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Sergio Ramos için transfere onay verildi! Şaşırtan görüşmenin şartlarını açıkladı

Yağızcan Yaver Yağızcan Yaver Spor Editörü
27.09.2024 19:22
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Adı transfer döneminde sık sık Fenerbahçe ve Galatasaray ile anılan Sergio Ramos için sürpriz transfer gelişmesi gündeme geldi. Mısır ekibi Zamalek'in yöneticisi Ali Hisham Nasr, bonservisi elinde olan yıldız futbolcu ile görüştüklerini söyledi.

Mısır ekibi Zamalek'in yöneticisi Ali Hisham Nasr, bonservisi elinde olan Sergio Ramos ile görüştüklerini belirtti.

Yıldız oyuncunun adı yaz transfer döneminde sık sık Fenerbahçe ve Galatasaray ile anılıyordu.

İşte Zamalek kulübünün yöneticisi Ali Hisham Nasr'ın açıklamaları;

"ZAMALEK RAMOS'U HAK EDİYOR"

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"Zamalek büyük bir kulüp ve Sergio Ramos gibi büyük futbolcuları hak ediyor. Ramos'la yapılacak anlaşmayı sadece spor açısından değil pazarlama açısından da iyi bir seçenek olarak görüyoruz. Oyuncunun bonservisi elinde. Onu transfer etmek bize büyük fayda sağlayacak."

"MALİ FARKLAR ÇOK YOK"

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"Sergio'nun menajeriyle temasa geçtim. Oyuncunun Mısır'a karşı bir önyargısı yok. Ramos ile kulüp arasındaki mali farklar da o kadar büyük değil. Görüşmeler henüz bitmedi."

HENÜZ RESMİ TEKLİF YOK

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Bir diğer yandan İspanyol gazetesi As, Mısır ekibinden Sergio Ramos'a henüz resmi bir teklifin gelmediğini yazdı. Deneyimli stoplerle MLS, Suudi Arabistan ve Brezilya'dan bazı takımların ilgilendiği de aktardı.

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Anahtar Kelimeler:
fenerbahçe galatasaray ispanya la liga
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