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Sergio Ramos'tan FIFA Kulüpler Dünya Kupası açıklaması!

Sercan Özdoğan Sercan Özdoğan Spor Editörü
08.04.2025 22:13
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Kariyerini Meksika temsilcisi Monterrey'de sürdüren İspanyol futbolcu Sergio Ramos, FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda oynamanın heyecan verici olacağını belirtti.

Sergio Ramos'tan FIFA Kulüpler Dünya Kupası açıklaması!

Meksika ekiplerinden Monterrey forması giyen yıldız oyuncu Sergio Ramos, ABD'de 15 Haziran-13 Temmuz'da düzenlenecek FIFA Kulüpler Dünya Kupası ve Meksika futbolu hakkında açıklamada bulundu.

"KENDİMZİZİ EVİMİZDE HİSSETMEMİZİ SAĞLAYCAK"

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Los Angeles'taki Meksika kökenli taraftarlardan destek beklediklerini aktaran 39 yaşındaki oyuncu, "Los Angeles'ta çok sayıda Meksikalı taraftarımızın olması önemli. Deplasmanda olsak da onların sevgisi ve desteği bize güç verecek. Hatta tribünlerde rakipten daha fazla taraftarımız olabilir. Bu da büyük bir avantaj ve kendimizi evimizde hissetmemizi sağlayacak." değerlendirmesinde bulundu.

"KUPAYI KAZANMAMIZ İNANILMAZ BİR RÜYA OLUR"

Futbolda her şeyin mümkün olduğunu aktaran tecrübeli futbolcu, "Kupayı kazanmamız inanılmaz bir rüya olur. Geçen gün FIFA Başkanı Gianni Infantino, ABD Başkanı Donald Trump'la birlikte yeni kupayı tanıttı. Gerçekten çok güzel bir kupa. Aslında beni Meksika'ya getiren motivasyonlardan biri de buydu, yeni bir turnuvada oynama fırsatı. Ben her zaman iyimser ve büyük düşünen biriyim, kazanmayı düşünürüm. Takım da sahaya bu zihniyetle çıkar." açıklamasını yaptı.

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Sergio Ramos dünya kupası futbol
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