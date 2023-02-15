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  4. Sergio Ramos'tan skandal hareket! PSG taraftarı bu görüntülere tepki gösteriyor

Sergio Ramos'tan skandal hareket! PSG taraftarı bu görüntülere tepki gösteriyor

15.02.2023 13:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu'nda Paris Saint Germain ile Bayern Münih karşı karşıya geldi. Mücadelede Bayen Münih deplasmanda 1-0 kazanarak avantajı cebine koydu. Maçın ardından tribünlere doğru giderek taraftarlardan özür dileyen PSG futbolcularından Sergio Ramos, o esnada fotoğraf çekmek isteyen muhabiri şiddetli bir şekilde itti.

Sergio Ramos'tan skandal hareket! PSG taraftarı bu görüntülere tepki gösteriyor
Sergio Ramos

Sergio Ramos

İSP İspanya
Yaş: 37 / Pozisyon Defans
Oynadığı Takım: Paris St Germain
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Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı turnuvasında son 16 turu, iki maçla başladı.

Almanya temsilcisi Bayern Münih, Parc des Princes'te konuk olduğu Fransa ekibi PSG'yi 53. dakikada Kingsley Coman'ın attığı golle 1-0 yendi. Bayern Münih'te Benjamin Pavard, 90+2. dakikada ikinci sarıdan kırmızı kart gördü.

PSG formasıyla 16 yaş 343 günlükken sahaya çıkan Fransız futbolcu Warren Zaire-Emery, UEFA Şampiyonlar Ligi eleme turu maçlarına ilk 11'de başlayan en genç oyuncu oldu.

MAÇ SONUNDA SKANDAL HAREKET

Maç sonunda Ramos'un foto muhabirine yaptığı hareket sosyal medyada gündem oldu. Takımın o anlarını fotoğraflamak isteyen muhabiri sert bir şekilde iten Ramos'a sosyal medyada tepki yağıyor.

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