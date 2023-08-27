Sergio Ramos transferi için tarih verdiler! Galatasaray bombayı patlatmak üzere

Ramos adım adım Galatasaray'a geliyor. Sarı-kırmızılıların bir süredir görüşme halinde olduğu 37 yaşındaki İspanyol oyuncunun imza tarihi verildi.

5 MİLYON EURO'YA KADAR İNDİ

İlk aşamada hem Beşiktaş hem de Galatasaray'dan 12 milyon euro yıllık ücret isteyen Ramos, kendisini isteyen başka takım kalmamasından dolayı maaşında büyük bir indirim yaptı. Ramos'un 5 milyon euro'ya kadar indiği ve Galatasaray'a imza atmak için mesaj gönderdiği ifade edildi.

"MOLDE MAÇINDAN SONRA AÇIKLANIYOR"

İspanyol basını, Ramos'un Galatasaray'a transferini tarih vererek açıkladı. Molde maçının ardından Galatasaray'ın Ramos transferini açıklayacağı iddia edildi ve bu haberin ardından sarı-kırmızılı taraftarlar büyük heyecan içine girdi.

