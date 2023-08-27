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Sergio Ramos transferi için tarih verdiler! Galatasaray bombayı patlatmak üzere

27.08.2023 09:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray'ın stoper adayları arasında 1 numarada yer alan Sergio Ramos transferi artık bitmek üzere. Sarı-kırmızılılardan tek şartı Şampiyonlar Ligi'ne kalmaları olduğu bilinen Ramos'un Molde karşılaşmasının ardından imzayı atacağı ifade edildi.

Ramos adım adım Galatasaray'a geliyor. Sarı-kırmızılıların bir süredir görüşme halinde olduğu 37 yaşındaki İspanyol oyuncunun imza tarihi verildi.

5 MİLYON EURO'YA KADAR İNDİ

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İlk aşamada hem Beşiktaş hem de Galatasaray'dan 12 milyon euro yıllık ücret isteyen Ramos, kendisini isteyen başka takım kalmamasından dolayı maaşında büyük bir indirim yaptı. Ramos'un 5 milyon euro'ya kadar indiği ve Galatasaray'a imza atmak için mesaj gönderdiği ifade edildi.

"MOLDE MAÇINDAN SONRA AÇIKLANIYOR"

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İspanyol basını, Ramos'un Galatasaray'a transferini tarih vererek açıkladı. Molde maçının ardından Galatasaray'ın Ramos transferini açıklayacağı iddia edildi ve bu haberin ardından sarı-kırmızılı taraftarlar büyük heyecan içine girdi.

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