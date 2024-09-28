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  4. Serhat Akın'a yapılan saldırıyı yapanların isimleri ortaya çıktı! İçişleri Bakanlığı'ndan resmi açıklama geldi

Serhat Akın'a yapılan saldırıyı yapanların isimleri ortaya çıktı! İçişleri Bakanlığı'ndan resmi açıklama geldi

28.09.2024 15:06
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Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
28.09.2024 15:06
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Spor yorumculuğu yapan eski Fenerbahçeli futbolcu Serhat Akın, program çıkışında silahlı saldırıya uğramıştı. Son dönemde yaptığı yorumlarla adından söz ettiren Akın'a bu saldırıyı düzenleyenlerin isimleri ortaya çıktı.

Fenerbahçe - Union SG maçı sonrası programdan çıkan Serhat Akın, silahlı saldırıya uğrayarak bu durumu kişisel sosyal medya hesabından "Program çıkışı ayaklarıma sıktılar, son sözümüz Fenerbahçe" sözleriyle paylaşmıştı.

SALDIRGANLARIN FOTOĞRAFI ORTAYA ÇIKTI

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Serhat Akın'ı vuranların 2'si, gazeteci İbrahim Haskoloğlu tarafından paylaşıldı.

YERLİKAYA'DAN AÇIKLAMA: "YAKALANMASINA YÖNELİK ÇALIŞMALAR BAŞLATILMIŞTIR"

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: "Beykoz ilçesi Kavacık Mahallesinde futbol yorumcusu Serhat Akın’ın yaralanması olayı ile ilgili olarak İstanbul Emniyet Müdürlüğümüzce yürütülen çalışmalar neticesinde:

Olayı gerçekleştiren motosikletin olay yerinde bulunan bir araçla birlikte hareket ettiği belirlenmiş, şüpheli şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalar başlatılmıştır.

Olaya karışanların E. Ü., M.A., O. D. ve O.M. adlı şahıslar olduğu tespit edilmiştir. Yardım ve yataklık yapan E.Ü. ve M.A. yakalanmıştır.

Motosikleti kullanan O.M. ve silahla ateş eden O.D. isimli şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalar ise devam etmektedir.

Konu ile ilgili yürütülen tahkikat işlemleri titizlikle sürdürülmektedir."

''SERHAT AKIN'A SÖYLEYİN''

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Fenerbahçe - Union SG maçı sonrası programdan çıkan Serhat Akın, silahlı saldırıya uğrayarak bu durumu kişisel sosyal medya hesabından "Program çıkışı ayaklarıma sıktılar, son sözümüz Fenerbahçe" sözleriyle paylaşmıştı.

Saldırganlarla ilgili soruşturma sürerken konuyla ilgili gazeteci Aydın Cingöz, "Serhat Akın, yakın zamanda Sports Digitale yayınında 'Paralı köpekler' ifadesini kullanıyor. Bu ifadeden sonra Serhat Akın'a yönelik tehditler başlıyor" diyerek Akın'ın yaşadığı süreci anlattı.

Cingöz açıklamalarını "Serhat Akın, polise bazı tribüncülerin kendisini tehdit ettiğini söylüyor. Tribüncülerin isimleri emniyete verildi. Tehdit eden kişiler iki hafta önce Sports Digitale yönetimine, 'Serhat Akın'a söyleyin, kendisini vuracak tetikçiyi bulduk!' diye haber gönderiyor" şeklinde noktalamıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Süper Lig Serhat Akın
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