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Serhat Akın Acun Ilıcalı'ya açtı ağzını yumdu gözünü! Galatasaraylı yıldızı gördü ona yüklendi "Senin o koltukta ne işin var""

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
24.09.2024 10:09
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Galatasaray'ın derbide Fenerbahçe'yi 3-1 mağlup etmesinin yankıları sürerken Sarı-Lacivertliler'in eski oyuncularından Serhat Akın yaptığı açıklamada Acun Ilıcalı'ya sert sözlerle yüklendi. İşte o sözler...

Serhat Akın Acun Ilıcalı'ya açtı ağzını yumdu gözünü! Galatasaraylı yıldızı gördü ona yüklendi "Senin o koltukta ne işin var""

Süper Lig’in 6. Haftasında Fenerbahçe Galatasaray'a 3-1 mağlup olurken, Sarı-Kırmızılılar'ın geldiği günden bu yana eleştirilerin hedefi olan Gabriel Sara attığı gol ve gösterdiği performansla takdir topladı.

Fenerbahçe'nin eski oyuncularından Serhat Akın karşılaşmanın ardından Sports Digitale kanlında yaptığı açıklamada Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı için dikkat çeken bir iddia ortaya attı.

Serhat Akın açıklamasında Acun Ilıcalı'nın Gabriel Sara'yı tanımadığını iddia etti.

"BU SARA İNGİLTERE'DEN GELDİ"

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"Derbide gol atan Sara bildiğiniz gibi İngiltere Championship ekibi Norwich City'den Galatasaray'a geldi. Peki Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı aynı zamanda hangi takımın sahibi? İngiltere Championship ekibi Hull City. Galatasaray bu adamı 20 milyon Euro'ya transfer ediyor ve Acun Ilıcalı şunu diyor, 'Bu adam kim, nereden bulup almışlar?' gibi şeyler söylemiş."

"O KOLTUKTA NE İŞİ VAR?"

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"Ya bu Sara geçen sene yılın en iyi ilk 11'ine seçildi, senin liginde ödül aldı. Sen nasıl bilmezsin ya? Fenerbahçe'ye getir veya getirme demiyorum. Fenerbahçe'nin futboldan sorumlu yöneticisi ve Hull City'nin sahibi yılın 11'ine giren adamı tanımıyorsa o koltukta ne işi var?"

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Acun Ilıcalı Derbi Serhat Akın fenerbahçe galatasaray
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