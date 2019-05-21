Serhat Akın'dan şok sözler: ''Fenerbahçe'yi...''

Fenerbahçe'nin eski golcüsü Serhat Akın, Twitch yayınında ilginç açıklamalarda bulundu. Yıllık 4.7 milyon kazanan Slimani hakkında açıklamalarda bulunan Serhat Akın, Cezayirli futbolcuyu sert sözlerle eleştirdi. Ayrıca yeni sezon hazırlık döneminde Audi Cup'a da katılmasını da eleştiren Akın, Fenerbahçeli taraftarları kızdıracak açıklamalarda bulundu.

"COCU KALSA, LİGİ ERSUN YANAL'DAN DAHA İYİ DERECEYLE BİTİRİRDİ"

İşte Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Serhat Akın'ın açıklamaları:

"Ben taraftarım, beni futbol ilgilendirir. Banane WinWin'den. İddia ediyorum, Cocu'yu tutsak Ersun Yanal'dan daha iyi dereceyle bitirdi. Slimani, 4.7 milyon alıyor ve 'En büyük pişmanlığım Fenerbahçe'ye gelmek' diyor. Bu adamı kimse dövmüyor mu? Aziz Yıldırım böyle şeylere izin vermezdi. Neymiş en erken şampiyonluğu Ersun Yanal getirmiş. Ersun Yanal mı yaptı şampiyon, gol mü attı? Efsane kadro vardı. Ersun Yanal gelsin bu kadroyu şampiyon yapsın o zaman. Kadıköy'de 2 tane boğa var, Birisi heykel diğeri de benim. Bu mu yeni yapılanma. Ben olsam Tayfun Korkut'u alırdım. Frey nedir, Almanya 3. liginde oynayamaz."

FENERBAHÇE'Yİ AYRAN YAPARLAR

Fenerbahçe'nin yeni sezon hazırlık döneminde Audi Cup'a da katılmasını eleştiren Akın, "Audi Cup'ta Fenerbahçe'yi ayran yaparlar" dedi. Bu açıklamalar sarı-lacivertli taraftarların tepkisini çekti. Audi Cup'ta Fenerbahçe, Tottenham Hotspur, Real Madrid ve Bayern Münih boy gösterecek.



