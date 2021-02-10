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Serhat Akın: Daum fotoğraf paylaştıysa bu iş tamam

10.02.2021 10:01 | Son Güncelleme:
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Serhat Akın: Daum fotoğraf paylaştıysa bu iş tamam

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Kadıköy'de Medipol Başakşehir'e uzatma sonrası 2-1 yenilerek turnuvadan elendi ve taraftarlarını bir kez daha hüzne boğdu. Karşılaşma sonrası teknik direktör Erol Bulut'un geleceği tartışma konusu olurken Christoph Daum'un yaptığı sürpriz paylaşım akılları karıştırdı. Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Serhat Akın da konuyla ilgili açıklama yaparak "Daum bu fotoğrafı paylaştıysa bu iş tamam" ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe'de dün akşam Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde oynanan Başakşehir maçının ardından sarı-lacivertli camiada Erol Bulut'un takımdaki geleceği tartışılmaya başlandı.

Başakşehir karşısında 75 dakika 10 kişi mücadele eden Fenerbahçe, karşılaşmadan uzatmalar sonucunda 2-1 mağlup ayrıldı ve kupadan elendi. Fenerbahçe geçtiğimiz hafta sonu da Galatasaray'a sahasında 1-0 yenilerek taraftarını üzmüştü.

Daum'dan maç sonu İstanbul paylaşımıDaum'dan maç sonu İstanbul paylaşımı

DAUM'DAN HEYECANLANDIRAN PAYLAŞIM

Sosyal medyada Erol Bulut'un istifası için kampanyalar başlatılırken, Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Christoph Daum'dan da Fenerbahçeli taraftarları heyecanlandıran bir paylaşım geldi.

"TÜRKİYE BENİM İKİNCİ VATANIMDIR

Fenerbahçe'nin Başakşehir'e mağlup olarak kupaya veda ettiği karşılaşmanın bitiş düdüğünün hemen ardından Instagram'dan eşiyle Sultan Ahmet Camii önündeki bir fotoğrafını paylaşan Daum, gönderisinin altına "Türkiye benim ikinci vatanımdır" notunu düştü.

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TARAFTARLARDAN 'FENERBAHÇE'YE GEL' ÇAĞRISI

Erol Bulut'un istifasını isteyen Fenerbahçeli taraftarlar, Daum'un Türkiye paylaşımını yorum yağmuruna tutarak deneyimli hocaya 'Fenerbahçe'ye gel' çağrısında bulundu.

SERHAT AKIN'DAN OLAY AÇIKLAMA

Daum'un kısa sürede beğeni ve yorum yağmuruna tutulan paylaşımının ardından Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Serhat Akın'dan da çarpıcı açıklamalar geldi.

İnternet üzerinden canlı yayınlar yapan Serhat Akın, Fenerbahçe'nin kan değişimine ihtiyacı olduğunu belirtirken, Daum hakkında çok konuşulacak sözler sarf etti.

"DAUM FOTOĞRAFI PAYLAŞTIYSA BU İŞ TAMAM"

Akın, canlı yayında "Daum bu fotoğrafı paylaştıysa bu iş tamam. Tuncay Şanlı ve ben yardımcı hoca olursak olur bu iş. Tek çare Daum" açıklamasında bulundu. Geçtiğimiz aylarda otobiyografi kitabıyla Türkiye'de gündem olmayı başaran deneyimli Christoph Daum, Aziz Yıldırım ve Fenerbahçe itiraflarıyla gündemi uzun süre meşgul etmişti.

4 SENESİ FENERBAHÇE'DE GEÇTİ

Alman teknik adam 2003/04 ve 2004/05 yıllarında Fenerbahçe'yi şampiyon yapmış, 2005/2006 sezonunda ise 81 puanla ikinci olmuştu. Daum'un takımları sürekli olarak mücadele etmesi, birçok maçı geriden gelerek çevirmesiyle ünlüydü. Alman teknik adamın yardımcısı kondisyoner Roland Koch da takımın fiziksel açıdan gösterdiği harika performansta başroldeki isimlerden biriydi.

Daum 90'lı yıllarda Beşiktaş'ı çalıştırdığı dönemde de çoğu zaman "İkinci vatanım Türkiye" sözünü söylüyordu. Alman teknik adam son olarak 2009/2010 sezonunda Fenerbahçe'yi çalıştırmış, Türkiye Kupası'nı finalde, lig şampiyonluğunu da son maçta kaybetmişti. Bu sonuçların ardından da dönemin başkanı Aziz Yıldırım bir kez daha Alman teknik adamla yolları ayırarak, sportif direktör Aykut Kocaman'ı teknik direktör yapmıştı.

(AKŞAM)

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YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 10 yorum
Bu sefer ofsayt çizgisi olmadan sadece feneri çizdiler, bahanede bulamadılar.
FB de bahane bitmez
Tek sözüm şu ki Messiyi-Ronaldoyu da alsa Bu KOÇ! Klubün başında uğursuzca-yüzsüzce oturduğu sürece BAŞARI BEKLEMESİN KİMSE. Fenerbahçe Babasının şirketini yönetmeye benzemez!
tam adamı çağırın gelsin)))))))

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