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Serhat Akın: Mert Hakan ve Serdar Aziz F.Bahçe futbolcusu değil

09.02.2021 12:10 | Son Güncelleme:
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Serhat Akın: Mert Hakan ve Serdar Aziz F.Bahçe futbolcusu değil

Fenerbahçe'nin ‘Kadıköy Boğası' lakaplı eski futbolcusu Serhat Akın, Sarı-Lacivertlilerin sahasında Galatasaray'a 1-0 mağlup olduğu derbi maçı yorumladı. Erol Bulut, Serdar Aziz ve Mert Hakan Yandaş'ın Fenerbahçe kalibresinde olmadığını belirten Akın, yine de Sarı-Lacivertlilerin şampiyon olacağını belirtti.

Süper Lig'in 24. haftasında Fenerbahçe evinde ezeli rakibi Galatasaray'a 1-0 yenildi ve liderliği kaptırdı. Maç sonrası eski sarı lacivertli Serhat Akın sert eleştirilerde bulundu.

Serhan Akın'ın açıklamalar şöyle:

"EROL BULUT FENERBAHÇE'NİN HOCASI DEĞİL"

"Bir teknik direktör 23. hafta boyunca nasıl bir sistem oturtamaz. Takıma Mesut Özil gelmiş, kenarda Erol hocayı görünce beni heyecanlandıramıyor. Galatasaraylılar kenarda Fatih Terim'i görünce bir heyecanlanıyordur bence. Bugüne kadar hiç yorum yapmadım ama Fenerbahçe hocası değil. Fenerbahçe'nin hiçbir oyun planı yok.

"SERDAR AZİZ DERBİYİ KATLETTİ, FENERBAHÇE TOPÇUSU DEĞİL"

Fenerbahçe'nin yeni transfer Szalai çok iyi bir adam ama Serdar Aziz maçı katleden adam. Hayatımda bu kadar tek hamle yapan oyuncu görmedim. Bence Fenerbahçe topçusu değil, gider Kayseri'de Antalyaspor'da oynar.

"FENERBAHÇE ŞAMPİYON OLUR AMA HOCAYA YAZMAZ, OYUNCULARA YAZAR"

Bu sene Fenerbahçe şampiyon olur. Çünkü takımda çok iyi oyuncular var ama bu şampiyonluk hocaya yazmaz oyunculara yazar. Emre Belözoğlu'na yazılır kesinlikle Ali Koç Başkana yazılır.

"KADRO OLARAK FENERBAHÇE 1, GALATASARAY 2, BEŞİKTAŞ 3. SIRADA"

Şu an kadro olarak Fenerbahçe'nin kadrosu 1. sırada, 2. sırada Galatasaray, 3. sırada Beşiktaş ama Sergen Yalçın hoca müthiş işler yapıyor. Galatasaray'ı küçümsemiyorum ama Fenerbahçe'nin bu kadrosu onlara topu vermemeleri lazım.

"MERT HAKAN FENERBAHÇE'NİN FUTBOLCUSU DEĞİL"

Herkes bana Mert Hakan'ı soruyor. Bence Mert Hakan Fenerbahçe'nin futbolcusu değil. Kimse kusura bakmasın. Hiçbir şekilde katkısını görmedim. Taylan gencecik futbolcu ama her yerde. Mesela Emre Kılınç da Sivasspor'dan geldi ama 10 gömlek daha üstün Mert Hakan'dan.

"MESUT ÖZİL DERBİYE DAMGASINI VURDU"

Fenerbahçe'nin dünyaca ünlü yıldızı Mesut Özil'in de ilk derbi maçı olarak tarihe geçen karşılaşmada Sarı Lacivertlilerde hücum bölgesindeki oyuncuların performansı maça adeta damgasını vurdu." (Sporx)

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2021 fenev ağlama sezonu tüm hızıyla devam ediyore
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