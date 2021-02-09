Serhat Akın: Mert Hakan ve Serdar Aziz F.Bahçe futbolcusu değil

Süper Lig'in 24. haftasında Fenerbahçe evinde ezeli rakibi Galatasaray'a 1-0 yenildi ve liderliği kaptırdı. Maç sonrası eski sarı lacivertli Serhat Akın sert eleştirilerde bulundu.

Serhan Akın'ın açıklamalar şöyle:

"EROL BULUT FENERBAHÇE'NİN HOCASI DEĞİL"

"Bir teknik direktör 23. hafta boyunca nasıl bir sistem oturtamaz. Takıma Mesut Özil gelmiş, kenarda Erol hocayı görünce beni heyecanlandıramıyor. Galatasaraylılar kenarda Fatih Terim'i görünce bir heyecanlanıyordur bence. Bugüne kadar hiç yorum yapmadım ama Fenerbahçe hocası değil. Fenerbahçe'nin hiçbir oyun planı yok.

"SERDAR AZİZ DERBİYİ KATLETTİ, FENERBAHÇE TOPÇUSU DEĞİL"

Fenerbahçe'nin yeni transfer Szalai çok iyi bir adam ama Serdar Aziz maçı katleden adam. Hayatımda bu kadar tek hamle yapan oyuncu görmedim. Bence Fenerbahçe topçusu değil, gider Kayseri'de Antalyaspor'da oynar.

"FENERBAHÇE ŞAMPİYON OLUR AMA HOCAYA YAZMAZ, OYUNCULARA YAZAR"

Bu sene Fenerbahçe şampiyon olur. Çünkü takımda çok iyi oyuncular var ama bu şampiyonluk hocaya yazmaz oyunculara yazar. Emre Belözoğlu'na yazılır kesinlikle Ali Koç Başkana yazılır.

"KADRO OLARAK FENERBAHÇE 1, GALATASARAY 2, BEŞİKTAŞ 3. SIRADA"

Şu an kadro olarak Fenerbahçe'nin kadrosu 1. sırada, 2. sırada Galatasaray, 3. sırada Beşiktaş ama Sergen Yalçın hoca müthiş işler yapıyor. Galatasaray'ı küçümsemiyorum ama Fenerbahçe'nin bu kadrosu onlara topu vermemeleri lazım.