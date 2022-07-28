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Serhat Akın sinirden çıldırdı! "Dinamo Kiev maçında büyü yapıldı!''

28.07.2022 13:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe'nin efsane isimleri arasında yer alan Serhat Akın, sarı-lacivertlilerin Dinamo Kiev'e 2-1 mağlup olmasının ardından adeta isyan etti. Maçta büyü olduğunu iddia eden Serhat Akın, sosyal medyada gündem oldu.

Serhat Akın sinirden çıldırdı! "Dinamo Kiev maçında büyü yapıldı!''

Fenerbahçe'nin efsane golcüsü Serhat Akın, Dinamo Kiev maçının ardından ilginç açıklamalarda bulundu. Sarı-lacivertlilerin mağlubiyeti sonrası bir hayli sinirlenen Serhat Akın çarpıcı ifadeler kullandı.

ÖNCE ÖVDÜ, SONRA BÜYÜ VAR DEDİ

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Fenerbahçe'nin ilk yarı oynadığı futbolun ardından bir tweet atan Serhat Akın, "Bu Fenerbahçe bu sene çok can yakar" şeklinde yorumda bulundu. Bu olaydan sonra Fenerbahçe 2-1 geriye düşünce "Kadıköy'de büyü var! Bunun başka açıklaması yok. Bu nasıl maç? Kafayı yiyeceğim!" şeklinde açıklama yaptı.


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fenerbahçe
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