Serhat Tutumluer kimdir, kaç yaşında ve aslen nereli? Hazar, Hercai’den neden ayrıldı?

Gazeteci Birsen Altuntaş, Serhat Tutumluer'in Hercai'den ayrıldığını açıkladı. Altuntaş, ‘’Atv’nin fenomen dizilerinden Hercai yılbaşından beri pazar akşamları seyirci karşısına çıkıyor. Son dönemde Ahmet Kayakesen, Ahmet Tansu Taşanlar ve Oya Unustası'nın veda ettiği diziden son olarak Serhat Tutumluer ayrılacak. Usta oyuncu ilk bölümünden beri dizide yer alıyordu.’’ dedi.

1995–1997 yıllarında Ankara Devlet Tiyatrosunda çalışmalar yapan Serhat Tutumluer, 1997’den günümüze kadar çalışmalarını Kocaeli Şehir Tiyatrolarında devam ettirdi. Yine İstanbul'da kurucuları arasında yer aldığı Talimhane Tiyatrosunda birçok tiyatro oyununda yer alan Serhat Tutumluer, Hercai dizisinde Hazar karakterini canlandırdı.

29 Haziran 1972’de Eskişehir'de doğan Serhat Tutumluer, ilk, orta ve lise eğitimini bitirmesinin ardından İstanbul Üniversitesi Sosyoloji Bölümü'nde eğitim aldı. Eğitimini Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuarı Tiyatro bölümünde bitiren Serhat Tutumluer, televizyon karşısına ilk defa 1996 tarihinde Tersine Akan Nehir ile geçti.

ATV’nin sevilen projelerinden Hercai’de Hazar karakterine hayat veren Serhat Tutumluer, bugüne kadar oynadığı fim ve dizilerden birçok önemli başarılar elde etti. Ayrılık haberini duyuran Altuntaş, ‘’Serhat Tutumluer ayrılacak. Usta oyuncu ilk bölümünden beri dizide yer alıyordu.’’ dedi.

Serhat Tutumluer'in rol aldığı diziler:



– Hercai (Hazar) (2019)

– Bir Umut Yeter (Kenan) (2018)

– Vatanım Sensin (Kosta) (2017)

– Oyunbozan (Mahir) (2016)

– Filinta (Boris Zaharyas) (2014-2015)

– Umutsuz Ev Kadınları (Sinan) (2011-2014)

– Güneydoğudan Öyküler Önce Vatan (Metin) (2010)

– Kül ve Ateş (Ömer) (2009)

– Ay Işığı (Kemal) (2008)

– Ezo Gelin (Kadim) (2007)

– Erkekler Ağlamaz (Murat) (2006)

– Esir Kalpler (Demir) (2006)

– Sahra (Mithat) (2004)

– Kasırga İnsanları (Alphan) (2004)

– Çaylak (Asım) (2003)

– Tersine Akan Nehir (1995-1996)

Serhat Tutumluer'in rol aldığı filmler:

– Yeraltı (Cevat)(2012)

– Siyah Beyaz (Ayten'in Sevgilisi) (2009)

– Kıskanmak (Halit) (2009)

– Devrim Arabaları (İsmet) (2008)

– Ara (2007)

– Cenneti Beklerken (Nakkaş Eflatun) (2005)

– Büyü (Tarık) (2004)

Serhat Tutumluer'in rol aldığı tiyatro oyunları:

– Yastık Adam

– Kız Tavlama Sanatı – Talimhane Tiyatrosu

– Oyunun Oyunu – İstanbul BKM

– Bir Sevda Türküsü – (Ankara Devlet Tiyatrosu

– Budala – Ankara Devlet Tiyatrosu

– Giordano Bruno – Ankara Devlet Tiyatrosu

– Küçük Nasrettin – Kukla Oyunu – Ankara Devlet Tiyatrosu Aşk Delisi – Aksanat

– Bir de Yolluk – Aksanat

– Küller Küllere – Aksanat

– Hamlet – İzmit Şehir Tiyatrosu

– Sokağa Çıkma Yasağı – İzmit Şehir Tiyatrosu

– Hakimiyet-i Milliye Aşevi – İzmit Şehir Tiyatrosu

– Nasrettin Hoca – İzmit Şehir Tiyatrosu

– Kuvayi Milliye Destanı – Kukla Oyunu – İzmit Şehir Tiyatrosu

– Üç Kuruşluk Opera – İzmit Şehir Tiyatrosu

– Karar Kimin – İzmit Şehir Tiyatrosu

– İsli Sisli Pis Puslu – İzmit Şehir Tiyatrosu

– Bahar Noktası – İzmit Şehir Tiyatrosu

– Şahmeran Hikayesi – Gölge Kukla Oyunu -İzmit Şehir Tiyatrosu

– Cimri – İzmit Şehir Tiyatrosu

– Yedi Cüceler ve Dev – Eskişehir – Çocuk Oyunu

Ödülleri:



2008 – 27. Uluslararası İstanbul Film Festivali – En İyi Erkek Oyuncu Ödülü

2009 – 14. Sadri Alışık Sinema ve Tiyatro Ödülleri – En İyi Erkek Oyuncu Ödülü – Devrim Arabaları (Taner Birsel, Ali Düşenkalkar, Selçuk Yöntem, Halit Ergenç, Altan Gördüm ve Onur Ünsal ile beraber)



