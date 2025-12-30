Seri hırsızlıkla suçlanıyordu: Ölüm riskine rağmen hastaneden çıkıp suça karıştı

İngiltere’de seri hırsızlık suçlarından sabıkalı George Dunn (42), geçirdiği ağır trafik kazasında hayati tehlike yaşamasına rağmen hastaneden kendi isteğiyle ayrıldı. Ayrıldıktan kısa süre sonra Dunn'un tekrardan suça karıştığı ortaya çıktı.

DNA ÖRNEKLERİ ELE VERDİ

Dunn, Haziran ve Temmuz ayları arasında beş ayrı eve girerek hırsızlık yaptığı anlaşıldı. Mücevher, saat, banka kartları ve savaş madalyalarının gibi 3 bin sterlinden fazla değerinde eşya çalan Dunn, olay yerlerinde bulunan DNA örnekleri ve güvenlik kamerası görüntüleri sayesinde yakalandı.

Zanlının bir evde eldivenini düşürdüğü, bazı adreslerde ise kan izleri bıraktığı tespit edildi.

HASTANEDEN TABURCU OLUP BAKIN NE YAPTI

Soruşturma sürerken Dunn, 20 Temmuz günü erken saatlerde aracıyla bir duvara ve çite çarparak ağır bir kaza geçirdi. Ehliyetsiz ve sigortasız olduğu belirlenen Dunn, olay yerinden kaçmaya çalıştı ancak itfaiye ekipleri tarafından araçtan çıkarılarak hastaneye kaldırıldı. Doktorlar tarafından hayati tehlikesi olduğu belirtilmesine rağmen, 1 Eylül’de hastaneden kendi isteğiyle taburcu oldu.

Yaklaşık bir ay sonra altıncı bir eve giren Dunn, bir komşu tarafından pencereden kaçmaya çalışırken fark edildi. Polis tarafından 15 Ekim’de Maidstone’da yakalanan zanlı, altı ayrı hırsızlık suçu ve çok sayıda trafik ihlaliyle suçlandı.

Dunn, 23 Aralık’ta aynı mahkemede hapis cezasına çarptırıldı. Ayrıca sekiz ayrı hırsızlık dosyası da ceza kapsamında dikkate alındı.