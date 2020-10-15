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Seri katil Dexter geri dönüyor

Yasemin Artunc Yasemin Artunc
SİNEMA TV  | Son Güncelleme

Showtime, fenomen dizi Dexter’ın geri döneceğini müjdeledi.

Seri katil Dexter geri dönüyor

Suçluları öldüren seri katil Dexter, ekranlara geri dönüyor. Showtime, Dexter hakkında 10 bölümlük mini dizi hazırladığını duyurdu. Çekimlere gelecek yılın başlarında başlanacak ve 2021'in sonbaharında yayınlanması bekleniyor. Yeni sezon, ana dizinin devamı olarak ekrana gelecek. Yine başrolde Dexter olarak Michael C. Hall'u izleyeceğiz.

Showtime'ın Eğlence Departmanı'nın Başkanı Gary Levine, "Dexter hem hayranları hem de bizim için çok özel bir dizi. Kanalımızı tanınır hale getirdi" dedi.

Dexter, gün içinde Miami Polis Departmanı için kan sıçrama analizcisi olarak görev yapan, akşamları da hukuktan kaçan suçluları öldüren bir seri katilin hikayesini anlatıyordu. Dizi, tüm zamanların en çok eleştirilen finallerinden birine sahipti.


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