'Seri metres'ten ilginç açıklama: Tamamen genetik!

Gweneth Lee isimli kadın, kendini "seri metres" olarak tanımlıyor. Son 10 yılda, 100'den fazla evli erkekle ilişki yaşadığığını söyleyen Lee, bu erkeklerin dörtte üçünün ebeveynlerinin birbirini aldattığını ileri sürüyor.

İngiltere'nin başkenti Londra'nın Chelsea bölgesinde yaşayan 47 yaşındaki kadın, "Aldatma aileden gelir" diyor.

"Anne ve babaları aldatan kadın veya erkekler, aldattıklarında ebeveynlerinin onları onaylamamasından korkmadıkları için çok daha rahat davranıyor." diyen Gweneth Lee sözlerine şöyle devam ediyor:

"Örneğin Cambridge'li bir adam tanıyorum. Annesi üç kez evlenmiş olan zengin bir borsacı. Evli ancak karısını benimle aldatıyor. Annesi bu durumu biliyor ancak ikisinin arasında bir sır."

"Görüştüğüm başka bir adam ise, 30'larında, hem ergenlik hem de üniversite yıllarında annesi ve babası birbirini aldatmış bir erkek."

"Annesi ve babası, evlilikleri boyunca başka insanlarla görüşmeyi sürdürmüş. Şimdi bu genç adam da evli ancak karısına sadık kalamıyor."

"Çünkü anne ve babasının yaşadıklarını gördükten 50 yıl boyunca aynı insanla birlikte olmanın son derece sıkıcı bir düşünce olduğuna inanıyor."