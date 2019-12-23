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'Seri metres'ten ilginç açıklama: Tamamen genetik!

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Kendini 'seri metres' olarak tanımlayan ve son 10 yılda 100'den fazla evli erkekle beraber olduğunu söyleyen kadından şoke eden bir açıklama geldi. Seri metres 'sadakatsizlik genetik' dedi.

'Seri metres'ten ilginç açıklama: Tamamen genetik!

Gweneth Lee isimli kadın, kendini "seri metres" olarak tanımlıyor. Son 10 yılda, 100'den fazla evli erkekle ilişki yaşadığığını söyleyen Lee, bu erkeklerin dörtte üçünün ebeveynlerinin birbirini aldattığını ileri sürüyor.

İngiltere'nin başkenti Londra'nın Chelsea bölgesinde yaşayan 47 yaşındaki kadın, "Aldatma aileden gelir" diyor.

"Anne ve babaları aldatan kadın veya erkekler, aldattıklarında ebeveynlerinin onları onaylamamasından korkmadıkları için çok daha rahat davranıyor." diyen Gweneth Lee sözlerine şöyle devam ediyor:

"Örneğin Cambridge'li bir adam tanıyorum. Annesi üç kez evlenmiş olan zengin bir borsacı. Evli ancak karısını benimle aldatıyor. Annesi bu durumu biliyor ancak ikisinin arasında bir sır."

"Görüştüğüm başka bir adam ise, 30'larında, hem ergenlik hem de üniversite yıllarında annesi ve babası birbirini aldatmış bir erkek."

"Annesi ve babası, evlilikleri boyunca başka insanlarla görüşmeyi sürdürmüş. Şimdi bu genç adam da evli ancak karısına sadık kalamıyor."

"Çünkü anne ve babasının yaşadıklarını gördükten 50 yıl boyunca aynı insanla birlikte olmanın son derece sıkıcı bir düşünce olduğuna inanıyor."

Gweneth, kocası Robert'ı kaybettikten sonra evli erkeklerle görüşmeye başlamış.

Sadece erkeklerin değil kadınların da sadakatsiz olduğunu söylüyor ve çok eşlilği yaşam tarzı olarak benimsemiş pek çok kadın arkadaşı olduğunu söylüyor.

Gweneth, "Bazı arkadaşlarım sadakatsizliklerini annesine bile anlatıyor ve beraber dedikodu yapıyorlar." diyor.

ALDATMA GENETİK Mİ?

Yeni bir araştırmanın sonuçlarına göre anne-babalarımız birbirine karşı sadakatsizse, eşlerimizi aldatmaya daha çok meyilli oluyoruz Araştırmada anneleri, babalarına karşı sadakatsiz olan kadınların üçte ikisi, eşlerini ya da sevgililerini aldatmaya yatkın oluyor.

Araştırmaya katılanların yüzde 32'si, annelerinin sadakatsiz davranışlarının, onlara "yoldan çıkmak için izin verdiğini" söylüyor.

Benzer bir durum, erkekler için de geçerli. Babaları sadakatsiz olan erkekler, eşlerini aldatmaya daha meyilli oluyor.

Her yüz sadakatsiz erkekten 52'yi, babalarının annelerini aldattığını söylüyor.

Bu anket sonuçları, araştırmacıları "aldatma geni"nin aileden geldiği sonucuna ulaşmaya teşvik ediyor.

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
Çok bakımlı kadın yahu, keşke herkesin barası olsada boyle bakımlı olsa. Butün erkegler yollarda zalyaları akarak dalajsa.
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