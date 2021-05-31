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Serie A'da yılın forveti Cristiano Ronaldo

31.05.2021 18:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Serie A'da yılın ödülleri açıklandı. Cristiano Ronaldo yılın forveti ödülünün sahibi oldu.

Serie A'da yılın forveti Cristiano Ronaldo

Serie A'da Inter'in şampiyonluğuyla tamamlanan sezonda yılın ödülleri sahibini buldu.

Juventus'taki geleceği tartışılan Cristiano Ronaldo ligde yılın forveti seçildi. 36 yaşındaki efsane Serie A'yı 29 golle tamamladı ve gol kralı oldu.

Serie A'da yılın orta sahası Inter'den Nicolo Barella seçildi. Yılın defans oyuncusu ödülü ise Atalanta'dan Cristiano Romero oldu. Yılın kalecisi Milan'dan Gianluigi Donnarumma olurken en iyi 23 yaş altı futbolcu ise Fiorentina'dan Dusan Vlahovic seçildi.

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Anahtar Kelimeler:
Cristiano Ronaldo Juventus
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