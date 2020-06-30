SPOR
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. İtalya
  4. Serie A'ya yükselen ilk takım Benevento oldu

Serie A'ya yükselen ilk takım Benevento oldu

İTALYA HABERLERİ  | 30.06.2020 08:42 | Son Güncelleme

Serie B'de Benevento kulübü ligin bitimine 7 hafta kala şampiyonluk ipini göğüsleyerek ülke tarihine geçti.

Serie A'ya yükselen ilk takım Benevento oldu

İtalya'da Serie A'ya yükselen ilk takım Benevento oldu.

Serie B'de sezonun bitmesine 7 hafta kala Benevento en yakın takipçisinden 24 puan önde olmaya hak kazanınca şampiyonluğunu ilan etti. 31. hafta maçında Juve Stabia'yı 1-0 yenen Benevento böylelikle 2 sezon aradan sonra yeniden Serie A'da oynamaya hak kazandı.

Benevento'nun başına 8. haftada geçen teknik direktör Filippo Inzaghi'nin öğrencileri 22 maçtır yenilgi yüzü görmeden şampiyonluk ipini göğüsledi.

Benevento kulübü ayrıca 77-78 sezonunda Ascoli'nin rekorunu egale ederek ligin bitimine 7 hafta kala şampiyon olarak da tarihe geçti.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Estetik harikası güzelden olay yaratan YKS açıklaması Estetik harikası güzelden olay yaratan YKS açıklaması
Milan 2-0 Roma (Maç Sonucu)Milan 2-0 Roma (Maç Sonucu)
En güzel Galatasaray marşlarının sözleriEn güzel Galatasaray marşlarının sözleri
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

'Tüm siyasetçiler FETÖ ile biraraya gelmiştir' dedi ve bir kişiyi dışarıda tuttu

'Tüm siyasetçiler FETÖ ile biraraya gelmiştir' dedi ve bir kişiyi dışarıda tuttu

YKS'den çıktı intihar etti!

YKS'den çıktı intihar etti!

''Bilerek boş kaleye atmadı''

''Bilerek boş kaleye atmadı''

Fenerbahçe'den tarihi transfer!

Fenerbahçe'den tarihi transfer!

Abdurrahim Albayrak'a tepki yağdı!

Abdurrahim Albayrak'a tepki yağdı!

Arda ile Barcelona arasındaki her şey bitti!

Arda ile Barcelona arasındaki her şey bitti!

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

Yaz lastikleri ve fiyatları

Yaz lastikleri ve fiyatları

İtalya Kupası Napoli'nin

İtalya Kupası Napoli'nin

Çapalama makine modelleri ve fiyatları

Çapalama makine modelleri ve fiyatları

Juventus İtalya Kupası'nda finalde

Juventus İtalya Kupası'nda finalde

Ronaldo Juventus'tan ayrılıyor!

Ronaldo Juventus'tan ayrılıyor!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Serie A'ya yükselen ilk takım Benevento oldu

Serie A'ya yükselen ilk takım belli oldu

Juventus, Gianluigi Buffon ve Giorgio Chiellini'nin sözleşmesini uzattı

42 yaşındaki Buffon'a yeni sözleşme!

Milan 2-0 Roma (Maç Sonucu)

Milan 2-0 Roma (Maç Sonucu)

Inter 3-3 Sassuolo (Maç Sonucu)

Inter 3-3 Sassuolo (Maç Sonucu)

Juventus ve Barcelona Arthur konusunda 80 milyon euroya anlaştı

Yılın transferi... Barcelona'dan Juventus'a gerçekleşti!

Juventus'ta Merih Demiral'dan dönüş sinyali

Merih Demiral'dan müjde

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.