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  4. Serkan Altunorak, bir bardak kahveye verdiği paraya sinirlendi! "Ben kabul etmiyorum"

Serkan Altunorak, bir bardak kahveye verdiği paraya sinirlendi! "Ben kabul etmiyorum"

08.01.2023 07:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sudan kahveye, simitten ekmeğe artan fiyatlar sosyal medyada da gündemde. Son olarak oyuncu Serkan Altunorak, ünlü kahve zincirinden aldığı bir büyük boy kahvenin 68 TL olmasına isyan etti. Ünlü isim yaptığı paylaşımda bir daha markadan kahve almayacağını söyledi.

Serkan Altunorak, bir bardak kahveye verdiği paraya sinirlendi! "Ben kabul etmiyorum"

İmkansız Aşk, Melekler Korusun, Muhteşem Yüzyıl ve Kuş Uçuşu gibi birçok projede yer alan oyuncu Serkan Altunorak, sosyal medya hesabından gelen zamlara isyan etti.

Bir kahve zincirinden aldığı büyük boy kahveye 68 TL ödeyen başarılı oyuncu Instagram hesabından yaptığı paylaşımda isyan etti.

Ekran Alıntısı

Serkan Altunorak paylaşımında "Bir büyük yulaf sütlü Americano'nun fiyatı 68 TL olamaz, olmamalı. Ben kabul etmiyorum. Hiç kusura bakma seninle işin bugün itibariyle bitmiştir. Senin hiç umurunda bile olmayabilir ama ben bunu yaptığım için kendimle gurur duyuyorum" dedi.

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