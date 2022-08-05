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Serkan Çayoğlu'ndan itiraf! "Özge'yi gelinlikle görünce büyülendim"

05.08.2022 12:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Geçtiğimiz ay Özge Gürel ile nikah masasına oturan Serkan Çayoğlu, Etiler'de görüntülendi. Ünlü oyuncu, "Özge'yi gelinlikle görünce büyülendim" dedi.

Serkan Çayoğlu'ndan itiraf! "Özge'yi gelinlikle görünce büyülendim"

Özge Gürel ile olan 7 yıllık birlikteliklerini Almanya'da gerçekleşen nikah ile taçlandırarak dünya evine giren Serkan Çayoğlu, önceki gün Etiler'de objektiflere takıldı. Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre; Arkadaşıyla bir araya gelerek yemek yiyen Çayoğlu, mekan çıkışı gazetecilerin sorularını yanıtladı.

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"ASIL DÜĞÜN İTALYA'DA"

Çayoğlu, "Daha sade bir tören düşünüyorduk ama aileler de devreye girince düğün tadında oldu. Ama asıl düğünümüz İtalya'da gerçekleşecek. İtalya'nın ikimizde de yeri ayrı." dedi.
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"BÜYÜLENDİM"

"Özge Hanım'ı gelinlikle ilk gördüğünüzde neler hissettiniz?" sorusu üzerine aşk dolu bir cevap veren oyuncu, "İnsan sevdiğini öyle görünce büyüleniyor. Yıllardır hayal ediyorsun." ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
Özge Gürel Serkan Çayoğlu
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