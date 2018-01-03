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Serkan Çayoğlu ve Özge Gürel evleniyor mu?

MAGAZİN HABERLERİ | 03.01.2018 14:53 | Son Güncelleme 2 saat önce

Serkan Çayoğlu, sevgilisi Özge Gürel'i geçtiğimiz günlerde ailesi ile tanıştırdı. Bu tanışma, çiftin evlilik hazırlığı yaptığına dair ilk adım olarak algılandı.

Serkan Çayoğlu ve Özge Gürel evleniyor mu?

Aşkları "Kiraz Mevsimi" dizi setinde başlayan, şimdilerde birlikteliklerine dolu dizgin devam eden Serkan Çayoğlu ve Özge Gürel, evliliğe doğru yol alıyor. Serkan Çayoğlu, geçtiğimiz günlerde Almanya’dan tatil için İstanbul’a gelen ailesi ile sevgilisi Özge Gürel'i tanıştırdı.

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EVLİLİK İÇİN İLK ADIM
Sevgilisi Serkan Çayoğlu'nun ailesi ile birlikte yemek yiyen Özge Gürel'in keyfinin oldukça yerinde olduğu gözlemlendi. Bu adımın çiftin evlilik için bir hazırlık yapması olarak yorumlandı. İşte o sözü edilen yemekten kareler:

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serkan çayoğlu özge gürel

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