Serkan Çayoğlu ve Özge Gürel evleniyor mu?

Aşkları "Kiraz Mevsimi" dizi setinde başlayan, şimdilerde birlikteliklerine dolu dizgin devam eden Serkan Çayoğlu ve Özge Gürel, evliliğe doğru yol alıyor. Serkan Çayoğlu, geçtiğimiz günlerde Almanya’dan tatil için İstanbul’a gelen ailesi ile sevgilisi Özge Gürel'i tanıştırdı.

EVLİLİK İÇİN İLK ADIM

Sevgilisi Serkan Çayoğlu'nun ailesi ile birlikte yemek yiyen Özge Gürel'in keyfinin oldukça yerinde olduğu gözlemlendi. Bu adımın çiftin evlilik için bir hazırlık yapması olarak yorumlandı. İşte o sözü edilen yemekten kareler: